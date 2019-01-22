因「去蔣」遭摑　鄭麗君一年前才PO對比照

▲文化部長鄭麗君。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

經行政院長蘇貞昌3度慰留決議留任的文化部長鄭麗君，22日卻突遭不滿「去蔣化」的資深藝人鄭惠中摑臉，引發關注。面對外界質疑民進黨政府執政後推動轉型正義，鄭麗君一年前曾在臉書發文強調，這工作主要是為釐清前總統蔣中正應該對歷史負起什麼責任，並重新賦予他適當的歷史定位，更PO出中正紀念堂的前後對比照。

鄭麗君22日出席華視舉辦《關懷演藝人員春節餐會》，向賓客致意時，遭不滿「去蔣化」的資深藝人鄭惠中摑臉。稍早鄭麗君已透過臉書表示，個人受辱事小，呼籲台灣社會必須理性、冷靜面對衝突，而民進黨立委段宜康則不捨的說，「鄭麗君的堅持，從來不是為了自己；對她的攻擊，就是對台灣自由民主的攻擊。」

針對「去蔣化」，鄭麗君一年前在臉書說明，轉型正義不是要「去蔣化」，而是要「面對他」。蔣中正曾經擔任中華民國的總統，這是歷史事實。不過，二二八事件及白色恐怖時期的人權迫害事實，是台灣人民共同的傷痛。

鄭麗君指出，轉型正義的其中一個工作，就是去釐清蔣中正總統應該對這段歷史負起什麼責任，並重新賦予他適當的歷史定位。因此，推動中正紀念堂的轉型不能簡化為「去蔣化」，更無關國家認同。既然要追求真相、釐清責任，進而重建正義，就必須先去除威權文化，走出領袖崇拜，才能為社會打開中性理性的討論空間。