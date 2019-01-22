嗆綠營「國家支援」挺何志偉　陳思宇喊話拿證據證「無雙重國籍」

記者蔣婕妤／台北報導

台北市士林大同區立委補選戰進入倒數階段，「柯家軍」陳思宇議員父親陳建銘21日在臉書發文病貼出競選公報質疑民進黨候選人何志偉的國籍問題，何志偉辦公室對此回應，何志偉早在回台當兵前就已經放棄美國國籍。陳思宇22日受訪時再向對手喊話，應該出示相關證據證明無雙重國籍。

陳建銘21日在臉書發文，內容附上一張選舉公報照片，雖然沒有直接出現候選人名字，但暗指美國出生的何志偉，貼文寫著，「有人常要馬英九、李慶安...有沒有美國籍，一定要說清楚講明白！其實有外國籍根本不是問題，重要的是你不要當公職人員！還有監督不能雙重標準才能服眾...」

對此，何志偉辦公室澄清，何志偉在美國出生，但早在他回國當兵前就已經放棄美國國籍，同時也強調，雙重國籍者不能擔任公職，何志偉擔任過兩屆台北市議員，所以不會有任何問題。

陳思宇22日受訪時再向對手喊話，「我想台灣是法治國家，政治人物誠信很重要，不分國籍人士想為台灣服務我們都樂觀其成，我就任（觀傳）局長的時候也有填國籍證明書，思宇沒有雙重國籍，有為大家服務的心。」

媒體追問，是否是質疑何志偉沒誠信，陳思宇說，「這部分由志偉來證明，大家都可以出示相關證據，嘴吧講是嘴吧講，思宇自己也會出示證據，我當局長的時候的證明書，我絕對沒有雙重國籍。」

至於桃園市長鄭文燦暗酸她被邊緣化，陳思宇反擊指出，綠營頻頻站台何志偉是利用國家、行政支援，「我覺得選民也不樂見」。

針對民進黨台北市議員高嘉瑜稱自己是支持白色力量但不支持陳思宇，陳思宇表示，自己是白色力量第一個站出來實踐的柯家軍，感謝其他黨派對白色力量的認同，「思宇會更努力」。





▲陳思宇、何志偉。（合成圖／資料照）