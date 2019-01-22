吳鳳科大「頭皮管理」證照夯　實習底薪3萬起跳

▲▼ 頭皮管理證照越來越熱門，考取後企業實習起薪給到3萬元。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

吳鳳科技大學美容美髮造型設計系是嘉義唯一與APTF(Asia Pacific Trichologists Federation)亞太頭皮管理師認證聯盟簽屬策略聯盟校系，也是台中以南唯一合格的認證考場。該系已有3位老師取得一級APTF頭皮管理師證照並積極輔導學生取得頭皮管理證照，算是大專院校在此領域深具特色的系別。

年初首辦第一場頭皮管理師三級證照考試，吸引多家頭皮管理店家在證照考場觀摩和選才，考試結束後系上已有4位通過證照考試的應屆畢業生以底薪30K簽訂實習。目前系上大四實習生大都是底薪23K為主，頭皮管理店家祭出高於基本底薪30K搶人，可見目前頭皮管理的市場的需才急切。

APTF頭皮管理認證在2005年成立，已邁入14個年頭，廣泛地在亞洲推廣，成效深受到各國關注和肯定，新加坡、香港、中國大陸…等國都曾來台取經。該聯盟的教育總監兼台北分會理事長章月明表示，政府大力提倡畢業即就業，聯盟也秉持著創造就業機會精神，持續地推動頭皮管理知識和技能。現代人重視身體保健和養身，頭皮管理是重建頭皮健康環境的一種護理技巧，儼然已成為社會大眾另一項重要民生需求。為迎合市場需求，美髮業經營型態需隨調整，以往重視剪髮、燙髮、洗頭服務，更進一步在髮色上做流行色彩的變化，而現今很多的社會大眾已開始尋求頭皮管理的需求服務，如造型跟壓力所發生的頭皮問題困擾，包括油垢髒污、毛孔阻塞、發炎長痘、乾屑緊繃、敏感泛紅、頭皮屑、頭皮癢、毛孔萎縮、瀰漫性落髮、髮量稀疏直到禿頭，此皆是頭皮健康出了問題。因此，章教育總監強調唯有學校積極推廣頭皮管理人才輔導和證照考試，才可舒緩業界的人才不足。

參與考照的造型系日間部大四生項瀅珊同學表示：「APTF亞太頭皮管理證照是結合業界所需的操作手法，認證要求極為嚴格和龜毛，通過此證照考試相當不易。目前我已考取三級證，未來希望朝向二級、一級證照邁進。頭皮管理是銜接美髮美容的高階技術，也是一項熱門技術，我很感謝系上老師能夠輔導我考到這張證照。」另一位同班的吳靜如同學補充地說：「我原本實習場所僅提供22K的實習津貼，因對當時的實習環境不太適應也不喜歡，經由系上老師的鼓勵，讓我毅然決然再回學校參加APTF頭皮管理證照班接受輔導，在這段時間的訓練和學習，我發現我喜歡頭皮管理這個行業。證照考完當天，竟然有業者直接找我面談，且願意支付我30K實習津貼，希望我能夠到他的店裡實習和工作，讓我深感高興和訝異。」

造型系陳香伶老師表示，此次認證考試是透過一學期的專業技能培訓和輔導，共有13名系上學生取得證照，看到4位尚未畢業的大四學生即被業者以30K實習津貼聘用，覺得蠻欣慰的。未來系上將會持續輔導學生取得頭皮管理師證照，創造學生更佳的就業競爭優勢。