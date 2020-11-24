邱顯智當無殼蝸牛　財產申報曝賓士、存款、8檔股票在妻女名下

▲時代力量立委邱顯智。（資料照／記者周宸亘攝）

政治中心／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前嘆台灣高房價，即便自己租屋10年也買不起房子，然而財產申報卻揭露名下有2筆建物，引發熱議。不過在立委圈中，時代力量立委邱顯智是真正名下沒房產，一家4口多年來在新竹租屋，堪稱「資深無殼蝸牛」，但他也曾坦言深怕房東收回房子，「我們就沒有家了」。

根據9月18日的廉政專刊中，邱顯智於今年3月30日的財產申報資料，在他名下無任何房產、債券，僅有一台所有人為「雪谷南榕法律事務所邱顯智律師」的國瑞汽車，及一項3萬5597元的活期存款。

不過扣除上述資料，登記在邱顯智妻子或女兒名下的存款有97萬2268元、1台147萬的中華賓士，及總價50萬2550元的9檔股票，當中包括台達化、中鴻、智擎、金麗-KY、百徽、淘帝-KY。

在邱顯智2019年4月擔任時代力量黨主席時，他就在臉書自嘲，「我可能是現在台灣唯一一位，還在租房子的黨主席了」，他國小一年級的時候，父親在嘉義市郊買了一棟1、2樓的房子，當時只花80萬；現在他的女兒已經上小學，但他還是買不起房子，只能繼續在新竹租屋。

儘管邱顯智表示，幸好很幸運，遇到了非常好的房東，當時的房租才1萬5，而且直到現在都沒有漲過，但他也坦言，「我仍很能體會那種租屋的不安全感，深怕哪天，房東說要收回去、不租了，我們就沒有家了」。

「對比起我國小時的房價，現在年輕人的薪水與房價的比例，差距實在太大了，房價隨便都飆破千萬。」邱顯智指出，作為一個執業律師，他曾處理過許多買賣房屋的糾紛，因為台灣的房屋價值實在太高了、動輒上千萬，加上仲介費等等，實在容易產生糾紛。

邱顯智也表示，「縱使咬緊牙關買了房，但身上背著房貸，也變相成了包袱。平時工作就算被壓榨，也因害怕丟了工作，便不敢為了勞動權益發聲。就這樣，一輩子可能就被房貸追著跑了」。

▲邱顯智於2019年4月8日的臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／邱顯智，點圖可放大）



▼邱顯智109年財產申報。（圖／翻攝自監察院網站，點圖可放大）

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