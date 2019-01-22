柯綠口水戰段宜康要求說清楚　柯文哲嗆：曲棍球吞下去再發問

記者陳家祥/台北報導

台北市長柯文哲以「強盜說」比喻美中台關係，引來各界討論，柯綠之間也再次爆出口水戰。對於段宜康要求指名道姓說清楚，到底是指誰在中國做生意？不要含沙射影，否則很不負責任、不厚道，更是卑劣的做法。柯文哲22日回嗆，「要他好好把曲棍球吞下去再講。」

對於段宜康要求說清楚，柯文哲22日重砲回嗆，「叫他先把曲棍球吞下去在發問」，直嗆段宜康對號入座；媒體追問，段宜康是認為再影射新潮流？柯說，管他的，「還是一樣，叫他把曲棍球吞下去再發問。」

而是否對民進黨的部分人士有不悅或不耐煩？柯文哲先是反問記者，「你為什麼會有這感覺？」，接著再度表示，「還是一樣，叫他把曲棍球吞下去再發問」，並指出2018年民進黨大敗，韓流是一個很大的原因，「是誰把韓流搞出來的？叫他回去吞曲棍球真的。」

至於這說法是否是要跟民進黨開幹？或是跟新潮流開幹？柯文哲說，「段宜康跟新潮流也沒有等號。」

台北市長柯文哲日前用「強盜搶銀行」比喻美中台關係，連日遭到綠營強烈抨擊。民進黨立委段宜康昨又在臉書用「一隻眼睛的鹿」，諷刺柯文哲沒看到大陸對台灣的威脅；而柯文哲接連幾天挨打後，忍不住回嗆，「我最討厭在台灣喊獨立，又去大陸做生意的人。」