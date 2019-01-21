一箭四星！瀟湘一號03星搭載「離軌帆」避免變太空垃圾

▲長征十一號運載火箭在酒泉衛星發射中心點火升空，成功將4顆衛星送入預定軌道。（圖／翻攝中新社，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸酒泉衛星發射中心21日用長征十一號運載火箭，以一箭四星方式，成功將「吉林一號」光譜01、02星和搭載的「靈鵲-1A」星、「瀟湘一號」03星發射升空，衛星均送入預定軌道。據了解，此次發射的4顆衛星中包括2顆主星、2顆搭載小衛星。

「吉林一號」光譜01、02星是長光衛星技術有限公司研發的新型多光譜衛星，搭載多光譜成像儀、紅外相機等載荷，可與此前發射的10顆「吉林一號」衛星組網，為林業、草原、航運、海洋、資源、環境等行業用戶提供遙感數據和產品服務。

而「靈鵲-1A」星是北京零重空間技術有限公司「靈鵲」遙感星座規劃的首發技術驗證星，具備對地拍照、影片成像、高速數傳、星間通信等功能。

此外，「瀟湘一號」03星是一顆6U新技術試驗衛星，設計壽命1年，主要用於驗證無線電通信及小型遙感試驗；同時也搭載了長沙天儀空間科技研究院有限公司自主研發的離軌帆，它能在立方星壽命末期，採用低成本製動帆裝置使衛星快速脫離軌道，避免立方星失效成為太空垃圾。

據了解，長征十一號運載火箭是中國運載火箭技術研究院的新型四級全固體運載火箭，是中國長征系列運載火箭家族第一型固體運載火箭。這次衛星發射，也是中國長征系列運載火箭第299次航天飛行。