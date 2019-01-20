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影／棄養仙人掌！她10年後回陽台一看「變身144cm姐夫」嚇壞：要穿破屋頂了

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網搜小組／綜合報導

「砍下去怕刀子會斷掉！」台南一名女網友10幾年為了抗輻射，買了一盆仙人掌回家養，但澆水時總是不小心被刺到很多下，氣得她丟到外面陽台放棄栽種，沒想到10年過去了，仙人掌活得超好長到144公分，嚇得她不知道該怎麼處理。

▲▼棄養仙人掌！她10年後回陽台一看「變身144cm姐夫」嚇壞：要穿破屋頂了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲10幾年來都沒有澆水，仙人掌也是活得好好的。（圖／翻攝自爆廢公社）

從女網友PO在臉書「爆廢公社」照片可見，破舊綠色盆栽只剩幾個樹枝與泥土，毫無生機可言，但是這一根「超長姐夫」仙人掌可是很爭氣，向上長到1.44公尺，而且屹立不搖，要是再長下去，過幾年可能會突破陽台屋頂了，與毫無生命力的盆栽成了超大反差。

▲▼仙人掌。（圖／取自pixabay）

▲原po原本是買小小的仙人掌，沒想到後來變超大。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

原PO在貼文上寫道，還記得十幾年前流行栽種仙人掌來抗輻射，她也買了一盆小小盆栽回家養，但澆水時總會不小心被刺到，只好把仙人掌丟到陽台上的沙漠玫瑰盆栽裡，直接棄栽不再理會，10多年來都不澆水

雖然她沒有再栽種，但仙人掌可是自己活得好好的，向上長到144公分，根本不需照顧；她崩潰說，沒想到竟然長到那麼大，真的不知道該怎麼處理，「再繼續長下去，我家的屋頂應該會被穿破吧！有什麼好辦法能處理它，因為又不忍把它鋸斷，我怕刀子會斷掉！」

▲▼棄養仙人掌！她10年後回陽台一看「變身144cm姐夫」嚇壞：要穿破屋頂了。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲也有網友仙人掌長出一朵花來。（圖／翻攝自爆廢公社）

超狂的仙人掌，引來網友紛紛留言笑說，「不要騙我說是仙人掌，明明是狼牙棒」、「好長的姐夫」、「原來是仙人掌啊....我還以為是鯊魚劍 XD」、「傑克與魔豆妳聽過吧，再等等......」、「可以拿來參加廟會了」、「超級擋煞」、「好好笑，是不是阿嬤養的」、「就說這個小盆栽跟迷你豬一樣不能信」。

也有網友分享栽種仙人掌經驗，各個都被欺騙，「我們家的是開花，把我嚇一跳」、「我家的仙人掌已經長到二樓高了」、「跟我家的一樣，放在陽台放6.7年都往側邊長，買的時候還說長不大」、「不給喝水，還是能長超過30公分@@」、「之前種了一顆約乒乓球大小，幾年後長得像排球」。

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關鍵字：仙人掌,盆栽,爆廢公社

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