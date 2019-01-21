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驚見3萬嫖客號碼！美加澳聯手破獲跨國賣淫集團　主謀是華裔

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▲▼美加澳聯手破獲跨國賣淫集團。（圖／翻攝自多倫多警局網站）

▲賣淫網站已被聯邦調查局掌握。（圖／翻攝自多倫多警局網站

國際中心／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）日前與加拿大、澳洲警方聯手，破獲一個跨國賣淫集團，搜出3萬多個嫖客的電話號碼，主謀是46歲的華裔男子馬克（Mark Chen），他也被稱為陳宗濤（Zongtao Chen，音譯）。美聯邦政府已下令，要將陳男引渡到奧勒岡州，進行後續審判。

陳宗濤遭指控策劃犯罪集團的活動，他在加拿大多倫多被逮捕，涉嫌吸引許多來自中國的女性進行非法性交易。根據聯邦調查局說法，這個「賣淫圈子」在美國與其他地區都有經營，他們會挑選酒店、大樓等當成交易地點，還透過網站刊登廣告宣傳。

聯邦調查局先聯繫多倫多的人口販運執法小組，接著找到陳宗濤的蹤影，其他包括廣州男子周偉軒（Weixuan Zhou，音譯）、奧勒岡州男子王超丹（Chaodan Wang）等人也被起訴，總共6人被逮捕。

美國當局聲稱，該集團依賴所謂的「調度員」，這些人負責安排嫖客與性交易者見面。一個電腦程式也被官員發現，裡面紀錄了起碼3萬多名客人的號碼。

該集團的生意遍布50多個城市。警方擔心可能會有更多受害者，要求有消息的人，可以聯繫多倫多警局的人口販運執法小組。聯邦調查局負責人則說，弱勢女子本來到美國希望過上新生活，卻遇到賣淫集團的首腦，她們不懂得當地法律，因此無從求援。

奧勒岡州檢察官比利（Billy J. Williams）表示，保護外國人免於受到傷害是非常重要的任務，成年人的性交易有時會被社會所忽視，以為她們能夠選擇自己生命的道路，這個概念是錯誤的，「受害者沒有力量，距離能幫助她們的家園、母語與人際關係相差數千英里。」

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關鍵字：賣淫集團,北美要聞,北美華聞

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