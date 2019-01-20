洗手間有「男」怪手！　女整形名醫廖苑利爆台大校園現狼蹤

圖文／鏡週刊

名醫遇色狼！整形醫師廖苑利在臉書貼文，指她去台大校園運動時，竟遇到「偷窺色狼！」廖苑利表示，她進入洗手間後，卻從門縫發現有一隻「男生的手」按在地上，警覺竟是有人要趴下偷窺，趕緊呼喊友人救援，而男子直到她的朋友來到前才離開。她也呼籲女性朋友們出門在外，盡量不要1人落單。

名醫廖苑利今（20日）在臉書曝光一起讓她心驚膽顫之事。她表示，昨（19日）至台大操場跑步時，先前往新生南路入口旁的洗手間如廁，她剛進入洗手間，在尋找置掛物品的地方時，忽然就從底下門縫，看到一隻「髒汙的手」按在地上，起先以為對方要撿東西，但呆立數秒，卻見對方一直不走，直覺有人要趴下來偷窺，開始大喊一起前來跑步的男性友人救援。

沒想到呼喊了5、6聲後，詭異的男子竟然還不離開，她只好打電話求救，後來朋友趕來，男子才不見蹤影。友人隨後告訴她，與他擦身而過的是一個像學生的人，他也完全沒有察覺異狀。整個過程讓她嚇得驚魂未定，直喊：「要去收驚！」

廖苑利說，她因為過度驚嚇，忘了通知台大校警隊，也忘了持手機錄影，呼籲所有的女性外出時都應該保持警覺，盡可能別讓自己落單，遇到色狼時一定要勇敢求援。



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