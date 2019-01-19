苗栗虐童繼父傳遭私刑吊起吃「克難飯」　警方曝光真相

圖文／鏡週刊

苗栗一名9歲男童疑因偷喝同學羊奶，遭繼父下重手打得鼻青臉腫，後來由祖父母陪同向警方報案。不久後網路上開始流傳一段影片，貼文者指出是男童的曾姓繼父遭到網友的「私刑正義」，影片中只見一名男子被一台吊車高高舉起，畫面中還有人對著他放沖天炮，景象相當危險，但頭份警局已澄清此為不實消息。

臉書社團《黑色豪門企業》爆出一名9歲男童遭繼父爆打，由家人陪同向派出所報案，男童滿臉是傷的畫面也被一位計程車司機拍下，引發網友對施暴者的口誅筆伐。但後來臉書上又流出驚人畫面，一名網友貼出照片，還有一段55秒的影片，有一名男子被一台吊車高高舉起，旁邊還有幾位民眾放沖天炮，看似又是網友們動私刑。

貼文的網友說明，畫面中的男子就是對男童拳打腳踢的曾姓繼父，指他虐童後不道歉也無悔意，引起網友們的公憤進行肉搜；不滿的網友們集結把他用吊車吊起吃「克難飯」，還說畫面「療癒」，要其他人幫忙按讚分享，但險象環生的狀況不免叫人捏一把冷汗。

但頭份警局昨（18日）已在臉書澄清，有關網路社團留言頭份虐童案，分局於17日已依法移送苗栗地方檢察署偵辦，目前有老司機、儒家哲學、深夜詩人、継清犬社、派大昕等臉書露出散播為不實之報導及相片、影片，完全為假消息，請網友切勿聽信散播或分享，該網址也有可能是釣魚網址，請網友不要散播分享，以免觸法或個資遭盜用。



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