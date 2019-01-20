百元禮券「任人領」損失千萬　拼多多：已修復Bug並報警

▲拼多多20日凌晨出現禮券任人領的漏洞。（圖／翻攝自拼多多官網）

記者朱世凱／綜合報導

大陸知名電商平台「拼多多」20日凌晨開始出現嚴重Bug，用戶不用搶購就能領取100元無門檻券（不限購物金額的優惠券），因此出現大量不肖的「羊毛黨」（以低成本獲取高報酬）藉機領取上千張的禮券，虧損高達近千萬人民幣。拼多多官方表示，已經在第一時間修復好漏洞，同時也向公安機關報案，對涉事的「黑灰產」（同羊毛黨）團伙予以打擊。​​​​

據悉，拼多多已在今（20）早將100元無門檻優惠券的領取方式全部下架，之前領取且未使用的優惠券也連同撤銷。從網友提供的資訊來看，這次漏洞所釋出的禮券能在全場通用（特殊商品除外），有效期為1年。有網友說，淩晨3點多從睡夢中被朋友叫醒，一同去拼多多「薅羊毛」（通過註冊成為新用戶，賺取小額獎勵）。

官方聲明指出，有「黑灰產」團伙通過一個過期的優惠券漏洞盜取數千萬元平台優惠券，進行不正當牟利；針對此行為，平台已第一時間修復漏洞，並正對涉事訂單進行溯源追踪。「同時我們已向公安機關報案，並將積極配合相關部門對涉事黑灰產團伙予以打擊。​​​​」

▼拼多多發布聲明。（圖／翻攝自拼多多微博）

也有不少人質疑，拼多多在這次事件虧損的金額可能上看200億人民幣（約新台幣910億元）。對此，拼多多發言人表示，實際資損「可能低於千萬元人民幣」，且比「薅羊毛」更快的是「資損200億」謠言的傳播速度；「沒想到在系統沒有任何數據安全漏洞的情況下，灰黑產還能利用規則漏洞獲取總價值數千萬的優惠券。」

拼多多發言人指出，「目前正亡羊補牢中」，已向警方報案，最終還能追回不少，實際資損大概低於千萬元，「真的沒有到200億，深更半夜的，全國人民全部起來每人薅十塊錢，大家覺得可能嗎，就看周一（21日）三大運營商會不會漲停了。」