影／招募辣妹「陪撞球」惡老闆5賤招扣薪　14歲美少女倒賠22K

地方中心／高雄報導

高雄一名中輟少女小彤(化名)，為了分擔家濟，透過學姐介紹前往一家辣妹撞球館工作，但第一個月薪資卻只領到3750元。事後還被老闆已各種理由苛扣薪水，工作5個月後，竟反欠球館2萬2530元，嚇的她趕緊到警局報案。高雄市警局少年隊接獲報案後，前往該球館查處，發現除了小彤之外，還有其他7名同事同樣遭到扣薪，每月被扣至少3000至8000元不等，讓在場員警氣得怒罵「惡劣！」

▲少女辣妹撞球館打工未領到薪水，反被扣2萬。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，年僅14歲的小彤與在鐵工廠上班的父親相依為命，但多年前父親工作不慎受傷，傷癒後雖然仍繼續工作，但無法搬運重物，每月工資僅能勉強打平。2018年7月，小彤為了分擔家中經濟，透過國中學姐介紹工作，到江姓男子經營的辣妹撞球館工作。

警方進一步調查發現，江男以時薪150元、每日工作4小時、日薪600元僱用多名未成年少女及成年女子，工作時間自晚上6點至隔日凌晨4點分段排班工作。

警方表示，未成年少女超過晚上8點上班已違反勞基法，江男竟還利用少女無知，以「遲到一分鐘罰10元」、「早退(公司要求提早下班)一小時罰150元」、「曠職一天罰3000元」、「被記缺點(例如自己的杯子沒洗、上班聊天等雜事)一次扣100元」以及「正當請假(事病假)星期一至星期四請假一天扣1000元，星期五至星期日請假一天扣1500元」等5種不當債務約束，苛扣少女薪水。

歷經蒐證一個多月，警方在11日持搜索票前往該球館執行搜索，除了當場查獲員工薪資袋、打卡單、員工注意事項規定、員工資料表、人事規章等證物，竟還另外查獲安非他命吸食器1組及3包安非他命，共計毛重39.83公克。

▲警方意外查獲老闆藏有毒品。（圖／記者吳奕靖翻攝）

江男事後坦承定公司內規約束員工，違反規定則扣薪水，全案警方依人口販運防制法、勞動基準法及違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦，另依第三方警政模式，將全案調查結果函送本市主管機關勞工局依法開罰。

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