人民幣2019保持堅挺　人民日報：中國經濟逆勢走穩

▲人民幣、美金匯率互相影響。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

隨著中美貿易戰逐漸解凍，人民幣撇除2018年下半年的低迷，2019年迎來新局面！由於對美匯率持續走強，有利匯率的因素不斷累積，《人民日報》認為，中國經濟逆勢走穩，且人民幣國際化程度不斷提升，2019年人民幣匯率在雙向波動中，將保持堅挺的底氣。

人民幣對美元即期匯率雖然全週小跌0.3%，但18日小幅走升，收在6.7706元，今年升值幅度已達1.41%，維持增長態勢。

報導指出，2018年「中國經濟支撐力強」，儘管貿易保護主義抬頭、全球經濟不確定性增加，但中國經濟依然呈現中高速增長，同時發展質量不斷提升。

▲人民幣。（圖／CFP）

上海市社科院世界經濟研究所研究員周宇指出，自2015年12月以來「美國進入加息週期，美元走勢對人民幣匯率短期波動的影響更加顯著。近期美國經濟表現低於預期，金融市場承壓，美聯儲加息有望放緩，這些都促使2019年開年以來人民幣走強。本質上看，貨幣政策預期變化的背後還是經濟基本面之間的此消彼長。」

工銀國際首席經濟學家程實及其團隊則認為，2018年底至2019年初這段時間，中美經貿磋商釋放出積極信號，「市場對於中國經濟和金融的信心有所增強」。到了2019年，全球資本市場將呈現「西方不亮東方亮」的格局，新興市場重新獲得國際資本青睞，「這一趨勢疊，加上新一輪高水平對外開放的推進，中國資本外流壓力將逐步緩解，人民幣企穩將獲得進一步支撐」。

由於貨幣政策方向明確，穩定經濟發展預期，同時，為人民幣保持堅挺營造信心。周宇表示，央行對貨幣政策的充分論述穩定預期、消除疑慮，對於保持人民幣匯率穩定大有助益，；雖然「美聯儲加息進程放緩」將為貨幣政策挪出更大空間，但目前來看，中國實現穩增長目標將優先依靠紮實的「供給側結構性改革」和「財政政策」等手段，人民幣擁有充足的堅挺條件。

「一個國家經濟實力越強、開放程度越高，其貨幣的國際舞台和國際需求也就相應越大」，周宇指出，「相較於人民幣合格境外機構投資者（RQFII），合格境外機構投資者（QFII）以及外商直接投資（FDI），會直接增加外幣兌換人民幣的需求」。