　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

人民幣2019保持堅挺　人民日報：中國經濟逆勢走穩

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

▲人民幣、美金匯率互相影響。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

隨著中美貿易戰逐漸解凍，人民幣撇除2018年下半年的低迷，2019年迎來新局面！由於對美匯率持續走強，有利匯率的因素不斷累積，《人民日報》認為，中國經濟逆勢走穩，且人民幣國際化程度不斷提升，2019年人民幣匯率在雙向波動中，將保持堅挺的底氣。

人民幣對美元即期匯率雖然全週小跌0.3%，但18日小幅走升，收在6.7706元，今年升值幅度已達1.41%，維持增長態勢。

報導指出，2018年「中國經濟支撐力強」，儘管貿易保護主義抬頭、全球經濟不確定性增加，但中國經濟依然呈現中高速增長，同時發展質量不斷提升。

▲▼人民幣。（圖／CFP）

▲人民幣。（圖／CFP）

上海市社科院世界經濟研究所研究員周宇指出，自2015年12月以來「美國進入加息週期，美元走勢對人民幣匯率短期波動的影響更加顯著。近期美國經濟表現低於預期，金融市場承壓，美聯儲加息有望放緩，這些都促使2019年開年以來人民幣走強。本質上看，貨幣政策預期變化的背後還是經濟基本面之間的此消彼長。」

工銀國際首席經濟學家程實及其團隊則認為，2018年底至2019年初這段時間，中美經貿磋商釋放出積極信號，「市場對於中國經濟和金融的信心有所增強」。到了2019年，全球資本市場將呈現「西方不亮東方亮」的格局，新興市場重新獲得國際資本青睞，「這一趨勢疊，加上新一輪高水平對外開放的推進，中國資本外流壓力將逐步緩解，人民幣企穩將獲得進一步支撐」。

由於貨幣政策方向明確，穩定經濟發展預期，同時，為人民幣保持堅挺營造信心。周宇表示，央行對貨幣政策的充分論述穩定預期、消除疑慮，對於保持人民幣匯率穩定大有助益，；雖然「美聯儲加息進程放緩」將為貨幣政策挪出更大空間，但目前來看，中國實現穩增長目標將優先依靠紮實的「供給側結構性改革」和「財政政策」等手段，人民幣擁有充足的堅挺條件。

「一個國家經濟實力越強、開放程度越高，其貨幣的國際舞台和國際需求也就相應越大」，周宇指出，「相較於人民幣合格境外機構投資者（RQFII），合格境外機構投資者（QFII）以及外商直接投資（FDI），會直接增加外幣兌換人民幣的需求」。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
女同事逼接送「還幫他買早餐」　已婚男求救：會出事嗎
醜妹10年後進化成「白嫩渾圓女神」！同學崩潰：後悔沒追她

關鍵字：人民幣,匯率,周宇,程實,RMB,美元,股市

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

離奇滅門！30歲男6樓跳下慘死　警方驚見家中還有5具屍體

陸各省下調2019預期GDP　徐洪才：經濟增速換檔期目標低才好

約吃飯被心儀女同事冷落　衝去她家痛扁洩憤

人民幣2019保持堅挺　人民日報：中國經濟逆勢走穩

中美建交40周年　崔天凱：兩國關係能否穩定取決台灣問題

影／700年前「宋元棺木」出土...還閃閃發亮　網驚呆：這剛下葬嗎？

天河一號連續5年滿負荷運行　每日在線任務超過1400項

向女大生告白被拒　騷擾男到她家想砍人反被菜刀斬殺

女同事逼接送「還幫他買早餐」　已婚男求救：會不會出事

網拍熱賣「人造雪」具腐蝕性！　由「這款材料」製成對人體有害

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

台鐵司機嚇傻輾爆60kg巨蟒 2壯漢崩潰抬屍下山忍不住喊重

蔡康永狂訪理科太太「5問題」　她招架不住：我現在被逼到這裡...

理科太太透膚裙子超性感　甜牽老公跑趴：終於有女人味了

離奇滅門！30歲男6樓跳下慘死　警方驚見家中還有5具屍體

陸各省下調2019預期GDP　徐洪才：經濟增速換檔期目標低才好

約吃飯被心儀女同事冷落　衝去她家痛扁洩憤

人民幣2019保持堅挺　人民日報：中國經濟逆勢走穩

中美建交40周年　崔天凱：兩國關係能否穩定取決台灣問題

影／700年前「宋元棺木」出土...還閃閃發亮　網驚呆：這剛下葬嗎？

天河一號連續5年滿負荷運行　每日在線任務超過1400項

向女大生告白被拒　騷擾男到她家想砍人反被菜刀斬殺

女同事逼接送「還幫他買早餐」　已婚男求救：會不會出事

網拍熱賣「人造雪」具腐蝕性！　由「這款材料」製成對人體有害

過年就是要吃「堡」！摩斯漢堡期間限定新品來了　連地瓜薯條都回歸

NOVA情報誌／夢幻超薄　Acer Swift 7超行動尖兵

高雄年貨大街熱鬧開市　領「市長紅包」人潮大排300米

前拳王泰森揭露黑歷史　賽前嗑藥還被催眠成野獸

始源求《阿爾罕》結局劇透：到底是怎樣？　釣出燦烈回覆

財訊快報／不畏貿易戰　雲端高成長

財訊快報／食品、餐飲業大賺玩樂財

馬英九當網紅！「一日店員」賣書頻出包　粉絲愣6秒回神：你別跑

化妝包秒變美妝標籤機　緞帶布貼更添生活質感

影／招募辣妹「陪撞球」惡老闆5賤招扣薪　14歲美少女倒賠22K

有夠倒楣！女友網購減肥咖啡包　竟含毒品卡西酮

大陸熱門新聞

學生作弊手機沒收　隔天死在角落

即／濟南男跳樓　警驚見屋內還有..

女相親帶2閨蜜蹭飯　他提AA制..

父性侵11歲女兒　妻撿衛生紙反..

被迫載女同事　已婚男：會出事嗎..

700年前宋元棺木出土還閃閃發..

大陸金拱門為「國籍台灣」道歉

保鑣緊護孟晚舟　彭博估會引渡美

單身女收「離婚」傳票　竟已結婚..

司機爆頭亡　救到一半白影1秒飄..

2年舊照曝！鮮肉愛厚片女：我餵..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

窮光蛋男：逼急了，只能未婚先孕

交往1月就分手　她被砍成血人昏..

更多熱門

相關新聞

台股封關倒數！金豬年想抱股有3大建議

「要不要抱股過年？」農曆封關前如何操作手中持股，成了股民最近熱門的話題。法人指出，年關前內外資進場跡象明顯，加上今年年假有9天，而目前中美談判樂觀，台股技術面趨勢大多偏多，建議投資人可抱股過金豬年；但景氣降溫，因此紅包行情不能期待太大包。至於要怎麼抱股？那些股票可以抱？要注意哪些事？投資專家一次整理報給你知！

農曆年封關前後　台股6大利多釀紅包行情

江蘇成中國首入「9兆俱樂部」省分

油價下跌衝擊台塑四寶　老謝：影響台股

人民幣退燒！存款餘額首度跌破3,000億元　連3個月衰退

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

一張表告訴你2019新iPhone規格

熱褲妹自拍！鏡中肥肉真面目全出賣

高雄柴山　驚見15cm巨蝦　　

退掉3600紅包！演藝圈大老開砲嗆李亞萍

即／帶火腿入境罰20萬　台男爆怒

Mei懷第三胎！　阿弟喜迎前世情敵

李婉鈺：館長100萬拿來！館長：陳沂還有三分道理

巨大版「樂高車站」現身統一時代

17樓墜落亡！她「開窗見碎屍」崩潰

正妹教練示範器材！網全被晃歪

李光洙交代照顧她！金鍾國霸氣護李善彬

白家綺結婚3個月「分房睡」！

工作11年領28K！她「苦讀3年」成郵局榜首

隋棠不捨泛淚！Max「調時差乖巧舉動」被讚爆

「歐迪啊」煮一鍋粥…內行人秒懂

更多

最夯影音

更多

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面