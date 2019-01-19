化妝包秒變美妝標籤機　緞帶布貼更添生活質感

▲LW-K420採一體成形的格紋皮質化妝包設計。（圖／Epson提供）

科技中心／綜合報導

Epson近期引進了化妝包造型美妝標籤機LW-K420，搭配甜美粉色機身以及全新手作功能，讓手作迷與收納控都能隨心所印。其是採一體成形的格紋皮質化妝包設計，機身輕巧，可支援6-18mm的標籤帶，掀蓋內還加入收納袋，可放置精美的標籤成品，可作為分類識別標籤；售價為2,990元。

台灣愛普生影像科技事業部總經理輝偉偉表示，該公司此次引進的LW-K420一舉擺脫電子產品冷硬的外表，在製作上對Epson也是不一樣的嘗試與創新，相信對此一跨界之作，能帶給用戶更多收納與手作的靈感。

Epson指出，LW-K420除了在外型上呈現出化妝包式的設計外，其內建圖庫多達1,124種符號及插圖，還有144種充滿驚喜的邊框選擇。還可依個人偏好選擇各式可愛字體，從圓滾俏皮的中文字體到古典唯美的草寫英文字體，搭配客製化手作小物讓心意更顯獨一無二。

此外，Epson再推三款三麗鷗獨家授權的標籤帶貼紙，有蛋黃哥懶懶款、美樂蒂花漾款，以及雙星仙子天空款，使手作心意在甜美氛圍中更帶童趣。超可愛的標籤貼紙，防刮、防水、超耐用，讓生活更添繽紛可愛。

據了解，LW-K420全新應用包括「布貼」、「布標」、「日期條」以及「縮寫圖形」四種列印樣式。「布貼」列印模式可讓少女們將名字、標示燙印或縫紉至各種織品材質上，穿出專屬自己的獨特風格。

於「布標」模式下，可透過緞帶或一般標籤帶材質，在化妝包、鉛筆帶、鑰匙圈等隨身小物上綁上色彩繽紛的物品標示；「日期條」列印模式可採用一般或和紙材質標籤帶，印製別出心裁的標籤美化相片、手札或明信片，為美好回憶附上最用心的註解標示，同時標示日期在家中各式瓶罐、收納盒等容器，更可提醒使用期限；「縮寫圖形」模式可印製英文姓名縮寫等精美標籤，應用在婚禮小物等獨具個人特色的禮品上，更添獨特性並充滿紀念價值。