　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

化妝包秒變美妝標籤機　緞帶布貼更添生活質感

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼LW-K420採一體成形的格紋皮質化妝包設計。（圖／Epson提供）

▲LW-K420採一體成形的格紋皮質化妝包設計。（圖／Epson提供）

科技中心／綜合報導

Epson近期引進了化妝包造型美妝標籤機LW-K420，搭配甜美粉色機身以及全新手作功能，讓手作迷與收納控都能隨心所印。其是採一體成形的格紋皮質化妝包設計，機身輕巧，可支援6-18mm的標籤帶，掀蓋內還加入收納袋，可放置精美的標籤成品，可作為分類識別標籤；售價為2,990元。

台灣愛普生影像科技事業部總經理輝偉偉表示，該公司此次引進的LW-K420一舉擺脫電子產品冷硬的外表，在製作上對Epson也是不一樣的嘗試與創新，相信對此一跨界之作，能帶給用戶更多收納與手作的靈感。

Epson指出，LW-K420除了在外型上呈現出化妝包式的設計外，其內建圖庫多達1,124種符號及插圖，還有144種充滿驚喜的邊框選擇。還可依個人偏好選擇各式可愛字體，從圓滾俏皮的中文字體到古典唯美的草寫英文字體，搭配客製化手作小物讓心意更顯獨一無二。

此外，Epson再推三款三麗鷗獨家授權的標籤帶貼紙，有蛋黃哥懶懶款、美樂蒂花漾款，以及雙星仙子天空款，使手作心意在甜美氛圍中更帶童趣。超可愛的標籤貼紙，防刮、防水、超耐用，讓生活更添繽紛可愛。

據了解，LW-K420全新應用包括「布貼」、「布標」、「日期條」以及「縮寫圖形」四種列印樣式。「布貼」列印模式可讓少女們將名字、標示燙印或縫紉至各種織品材質上，穿出專屬自己的獨特風格。

於「布標」模式下，可透過緞帶或一般標籤帶材質，在化妝包、鉛筆帶、鑰匙圈等隨身小物上綁上色彩繽紛的物品標示；「日期條」列印模式可採用一般或和紙材質標籤帶，印製別出心裁的標籤美化相片、手札或明信片，為美好回憶附上最用心的註解標示，同時標示日期在家中各式瓶罐、收納盒等容器，更可提醒使用期限；「縮寫圖形」模式可印製英文姓名縮寫等精美標籤，應用在婚禮小物等獨具個人特色的禮品上，更添獨特性並充滿紀念價值。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
即／台南再傳虐嬰！社會局安置1歲男嬰　腦出血住加護病房
好市多義麵醬用完...驚現「神罐」超百用！網悔：丟掉好多個
連江縣又漂來死豬隻！採樣確診是非洲豬瘟
30歲男6樓跳下慘死　警破門驚見家中還有5具屍體！

關鍵字：美妝標籤機,Epson,三麗鷗

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Windows 10 Mobile 12月全面中止更新　微軟：建議轉用Android、iOS

12條「人龍貪食蛇」佔領走道！　華為Mate 20 X開賣500人搶買

NOVA情報誌／夢幻超薄　Acer Swift 7超行動尖兵

化妝包秒變美妝標籤機　緞帶布貼更添生活質感

台灣大過年紅包再一波　月付589起可享「8,000元優惠」

華為Mate 20 Pro再勝iPhone Xs Max　拍照得分109與P20 Pro並列第一

華為Mate 20 X超大螢幕手機今上市　排隊購機人潮破500人

用路人有福了！Google地圖擬加入「測速照相」警告

影／2019新款iPhone全曝光　果粉最想要的終於來了

影／STUDIO A福利品今開賣　iPhone 8打4.6折、單機不用一萬

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

台鐵司機嚇傻輾爆60kg巨蟒 2壯漢崩潰抬屍下山忍不住喊重

蔡康永狂訪理科太太「5問題」　她招架不住：我現在被逼到這裡...

李友廷神創作《直到我遇了你》　林宥嘉：很是我的菜

Windows 10 Mobile 12月全面中止更新　微軟：建議轉用Android、iOS

12條「人龍貪食蛇」佔領走道！　華為Mate 20 X開賣500人搶買

NOVA情報誌／夢幻超薄　Acer Swift 7超行動尖兵

化妝包秒變美妝標籤機　緞帶布貼更添生活質感

台灣大過年紅包再一波　月付589起可享「8,000元優惠」

華為Mate 20 Pro再勝iPhone Xs Max　拍照得分109與P20 Pro並列第一

華為Mate 20 X超大螢幕手機今上市　排隊購機人潮破500人

用路人有福了！Google地圖擬加入「測速照相」警告

影／2019新款iPhone全曝光　果粉最想要的終於來了

影／STUDIO A福利品今開賣　iPhone 8打4.6折、單機不用一萬

華聞快遞／2018訪日遊客消費額創歷史新高　大陸佔34.1%

參與維冠大樓倒塌救人　林世斌、黃秋福獲內政部鳳凰獎

排水管鑽出濕淋淋「翹家鼠」！　傻眼貓咪好奇上前聞東聞西

咘咘深蹲有「偶包」啦！　BO妞劈開大腿…網萌翻求轉身

3人嫌應召女醜「2分鐘閃離」　已婚男勇闖關…下場慘了

日職／12支球制霸紀錄　陽岱鋼、丸佳浩目標前東家

澳網／德國金童重砲轟垮地主希望　生涯首闖16強

電影《寒單》回台東首映　饒慶鈴出席力挺籲民眾買票進場

大學生衝上台熱唱⋯是李聖經本人！　台下粉絲驚呆安靜了

中職／新球隊主場選擇　吳志揚建議6都優先

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

3C家電熱門新聞

一張表告訴你2019新iPho..

STUDIO A i8手機不用..

影／STUDIO A福利品今開..

Google地圖擬加入「測速照..

Google砸4000萬美元買..

華為Mate 20 X超大螢幕..

華為Mate 20 X上市湧爆..

台灣大月付589起可享「8,0..

宏碁推Acer OJO 500..

華為Mate 20 Pro拍照..

宏達電手機「買一送一」搶換機潮

iPhone中CP值最高　果粉..

LV推出無線耳機　有logo售..

華為Nova 4：超越P20的..

更多熱門

相關新聞

KITTY粉餅有細滑「生濕感」

三麗鷗（SANRIO）聯名再一發！這次輪到佳麗寶旗下的COFFRET D’OR 加入戰局，為了慶祝10週年，推出一系列誘發少女心的限量組合，當超可愛的KITTY等角色，碰上成熟洗鍊的COFFRET D’OR，將激盪出什麼火花？

日本麥當勞限定推出超Q飲料提籃

全包！三麗鷗超萌潤唇球才193元

看好自動化市場　EPSON拚雙位數成長

帕恰狗ｘ蛋黃哥，推４款誘人餐點

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

一張表告訴你2019新iPhone規格

熱褲妹自拍！鏡中肥肉真面目全出賣

退掉3600紅包！演藝圈大老開砲嗆李亞萍

即／帶火腿入境罰20萬　台男爆怒

高雄柴山　驚見15cm巨蝦　　

巨大版「樂高車站」現身統一時代

Mei懷第三胎！　阿弟喜迎前世情敵

正妹教練示範器材！網全被晃歪

李婉鈺：館長100萬拿來！館長：陳沂還有三分道理

17樓墜落亡！她「開窗見碎屍」崩潰

工作11年領28K！她「苦讀3年」成郵局榜首

李光洙交代照顧她！金鍾國霸氣護李善彬

白家綺結婚3個月「分房睡」！

隋棠不捨泛淚！Max「調時差乖巧舉動」被讚爆

「歐迪啊」煮一鍋粥…內行人秒懂

更多

最夯影音

更多

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面