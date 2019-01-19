快訊／台南永康建築工地　吊掛鋼筋掉落砸傷工人

▲台南市永康區永大路三段永大路橋旁一處建築工地，發生施工大樓高空吊車，吊掛鋼筋掉落砸傷1名黃姓工人，黃姓工人經消防人員搶救脫困，經送奇美醫院救治中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區永大路三段永大路橋旁一處建築工地，1月19日下午發生施工大樓高空吊車，吊掛鋼筋時疑因鋼索斷裂，鋼筋掉落砸傷1名黃姓工人，25歲黃姓工人經消防人員搶救脫困，經送奇美醫院救治中。

台南市消防局勤務中心於1月19日下午2時左右據報，永康區永大路橋旁一處正在興建大樓的建築工地，發生一起工安意外，施工大樓高空吊車，吊掛鋼筋時疑鋼索斷裂，鋼筋掉落砸傷壓住在下方的1名25歲黃姓工人。

台南消防局出動消防人員及救護車前往，協助搬移鋼筋，將黃姓工人搶救脫困，初步了解黃姓工人腰部以下受傷，意識尚清楚，馬上由救護車送奇美醫院救治，目前住院治療觀察中。

台南市警永康分局指出，該起新建工程工安意外案發生在1月19日下午2時許，地點在永康區永大路三號陸橋旁，警方接獲消防局轉報意外案件後，馬上調派警力前往交通疏導，現場有黃姓工人受傷。

詢據現場阮姓工地主任向警方表示，大吊車以鋼索吊鋼筋，吊臂因不明原因垂落，鋼筋壓到下方指揮的黃姓工人下半身成傷。警方通知鑑識人員到場採證，並通報市府勞工局查處，深入調查工安事件發生真正原因中。