他看A片紓壓被撞見　慘淪姊姊5年洩慾工具「第一次就這麼被拿走」

▲男網友透露自己從國中起就被親姊姊當洩慾工具。示意圖非當事人。（圖／示意照片）

記者葉國吏／綜合報導

這件事情對當事人來說是「比悲傷更悲傷的故事」，但對網友可能不這樣認為。一位男網友在臉書匿名粉絲專頁「靠北虎科」發文透露，國二時因看A片紓壓被姊姊發現，接著到大學這段期間都淪為姊姊的洩慾工具，讓他考上大學後不顧父母反對搬出家門，造成心理的創傷讓他至今仍無法談戀愛。

男網友匿名發文表示，當時讀國二的他看A片紓壓被姊姊發現，當時姊姊可能因為交過男友，只默默說「下次記得要鎖門」後就離去。沒想到國中基測結束後，父母出門旅行，剩下他跟姊姊獨自在家，某天晚上姊姊因為跟男友分手，在酒精催化的情況下，竟然被姊姊強吻「還喊著男友名字」。

▲男網友匿名透露自己遭姊姊性侵。（圖／翻攝自Facebook／靠北虎科）

男網友說，他當時因為喝醉全身無力無法抵抗，而且身體也不爭氣的有了反應，「就這麼第一次被姊姊直接拿走了」、「從那之後直到高中畢業前，只要父母不在的空檔，我都成為姊姊性發洩的對象。」

男網友透露，姊姊甚至還歇斯底里的說「外面的男人都是王八蛋只想上床只想要上我，我已經不想要交男朋友了，可是我就是身體會有需求阿，你當弟弟的幫我一下會怎樣嗎？你自己說看看我其實長的不差吧？這種年紀可以跟我這樣的女生常常做你其實也喜歡吧？說阿！」

這件事情讓男網友造成心理上的陰影，考上大學後不顧父母反對搬出家門、半工半讀租屋，而且遇到喜歡的女生，當發展到要親密接觸時「仍無法擺脫那些記憶，形成戀情進展的障礙」。

對此遭遇，網友看法不一，有人認為原PO的遭遇很可憐，也有人認為原PO是在編故事，還留言求番號。