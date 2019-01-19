美中台誰強盜誰警察？柯文哲拒答　反批：典型興風作浪

▲柯文哲出席108年119消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲在18日晚間播出的專訪中，將美中台關係比喻成「強盜搶銀行沒看到警察」，暗喻台灣向美國爭取資源卻沒看到一旁的警察，也就是中國，引發各界批評。對此，柯文哲19日受訪時澄清，「所謂的兩岸關係要放在中美對抗的國際局勢下來看，所以台灣是在夾縫中求生存，所以我們任何地方打交道的時候要注意另外一方的反應」，強調只是在做一個比喻而已，為什麼一定要自己去對號入座？

而對於外界質疑說法不妥，柯文哲重申，只是在做一個比喻，「你要興風作浪、要見縫插針那我也沒辦法」；媒體追問誰是警察誰是強盜？柯也避答，「這只是一個比喻，為什麼一定要自己去對號入座？」，比喻只是說比喻一個狀況，是說你在做這件事情要注意另外一邊的反應。

而是否稱大陸是警察？柯文哲表示，「拒絕回答你這種惡意導引的題目」，這就是這樣，其實我也非常清楚，在未來一年當中，台灣的選舉一定要導向這種統獨對立然後把柯文哲邊緣化，這他們（對手）的基本戰略邏輯，「所以我何必去讓大家去貼標籤，自己跑去對號入座？」

至於是否有來自中國的壓力才說出該「強盜說」比喻？柯文哲笑說，「中國現在也根本不想理我」；接著柯說，本來沒有事，你們一定要去誇大，這只是典型的興風作浪，所以拒絕對號入座。而說之前沒有思考到可能被貼標籤？柯表示，「我跟你講，如果我們講每一句話都要想東想西的，乾脆不要講。」