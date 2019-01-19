進攻智慧錶　Google砸4000萬美元買Fossil智慧錶技術

▲Google將砸下4000萬與Fossil集團交易智慧型手錶技術和研究人員，有望提升Wear OS系統的技術。圖為示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

科技中心／綜合報導

Google為了強化其智慧型手錶的相關技術，外媒報導指出，該公司將砸下4000萬與Fossil集團交易智慧型手錶技術和研究人員，有望提升Wear OS系統的技術。

綜合外電報導，透過這筆價值4000萬美元的交易，將會有部分的Fossil集團的智慧型手錶研發人員加入Google的團隊，有望提升Wear OS系統的技術。部分人士認為，Google這次的交易與收購 HTC 的智慧型手機研發團隊相當類似，過去HTC曾多次幫Google代工Nexus和Pixel系列產品。

Google Wear OS 產品管理副總裁 Stacey Burr 表示，這筆交易代表Google對智慧型手錶相當重視，且新產品將會是Wear OS 系列的一員。「我們看到他們正在研發的一些技術，若是Google擁有這項技術，我們可以更廣泛的運用這項技術，不僅能與Fossil共同使用，也能將技術帶到別的領域。」

外界認為，這次交易代表「Made by Google」的智慧型手錶問世的可能性大大提高，Stacey Burr表示，「我們對智慧型手錶的前景以及Google、Wear OS和我們的合作夥伴在這個領域中的合作相當樂觀，我們將會繼續投資這塊領域，並成為生態系的一部份。」