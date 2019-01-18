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夏威夷眾議員拍錯馬屁　挨諷「扮亞洲人的白人女演員」

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▲▼夏威夷眾議院議員凱斯（Ed Case）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 兩周前才宣誓就職的夏威夷州聯邦眾議員凱斯（Ed Case）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國夏威夷州聯邦眾議員凱斯（Ed Case）於15日參加亞洲與太平洋島民國會成員慶祝活動，發言時說自己「是困在白人身體裡的亞洲人」，造成許多亞裔美國人的不滿。凱斯被政治批評家戲稱是「扮演亞洲人角色的白人女演員」，而他則在16日發表聲明道歉，並表示為「代表這樣一個多元化的國家」感到自豪。

根據CNN報導，凱斯是美國亞裔選區唯一一位佔多數的國會議員，卻在15日一場公開活動中失言，恐怕影響華裔選民觀感，重擊其支持度。他在16日藉由華盛頓郵報發表一段聲明，「我像夏威夷許多人一樣珍惜我們的多元文化遺產，我已經吸收並活出眾多文化的價值觀，這些特質而不是我的特定種族、我是誰，我相信這能使我成為API社區的有效倡導者。我對於先前的一些言論深感後悔，很抱歉對API社區造成困擾與冒犯。」

凱斯的發言人加西亞（Nestor Garcia）也澄清說，「這段發言基於他的日裔美國人妻子有時對他的形容。」

▲ 政治評論家尼可拉斯吳在推特上PO出凱斯發言時的照片及言論，立刻引發網友熱烈討論。

凱斯有位日裔妻子，卻出現這種尷尬的言論，有網友質疑，「作為一個在日本生活7年，現在住在夏威夷的白人來說，我無法想像這種事。」

College Humor的一位作家想知道，蒂妲史雲頓或史嘉蕾喬韓森是否會扮演被困在凱斯身上的亞洲人。史雲頓在漫威電影《奇異博士》中扮演原為西藏老者的古一大師；喬韓森則在翻拍日本漫畫作品的好萊塢電影《攻殼機動隊》中，飾演原為日裔的主角草薙素子。艾瑪史東日前也因為曾在電影《飛越情海》中，扮演香港女孩艾利森吳，而在第76屆金球獎頒獎典禮中被華裔主持人吳珊卓一番嘲弄。

▼吳珊卓（Sandra Oh）以及安迪山伯格（Andy Samberg）。（圖／達志影像）

吳珊卓（Sandra Oh）以及安迪山伯格（Andy Samberg）。（圖／達志影像）

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