夏威夷眾議員拍錯馬屁　挨諷「扮亞洲人的白人女演員」

▲ 兩周前才宣誓就職的夏威夷州聯邦眾議員凱斯(Ed Case)。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

美國夏威夷州聯邦眾議員凱斯(Ed Case)於15日參加亞洲與太平洋島民國會成員慶祝活動,發言時說自己「是困在白人身體裡的亞洲人」,造成許多亞裔美國人的不滿。凱斯被政治批評家戲稱是「扮演亞洲人角色的白人女演員」,而他則在16日發表聲明道歉,並表示為「代表這樣一個多元化的國家」感到自豪。

根據CNN報導,凱斯是美國亞裔選區唯一一位佔多數的國會議員,卻在15日一場公開活動中失言,恐怕影響華裔選民觀感,重擊其支持度。他在16日藉由華盛頓郵報發表一段聲明,「我像夏威夷許多人一樣珍惜我們的多元文化遺產,我已經吸收並活出眾多文化的價值觀,這些特質而不是我的特定種族、我是誰,我相信這能使我成為API社區的有效倡導者。我對於先前的一些言論深感後悔,很抱歉對API社區造成困擾與冒犯。」

凱斯的發言人加西亞(Nestor Garcia)也澄清說,「這段發言基於他的日裔美國人妻子有時對他的形容。」

Congressman Ed Case, who represents a majority Asian district in Honolulu - “I’m an Asian trapped in a white body” pic.twitter.com/Roro6Yk8CW