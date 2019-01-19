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慧眼看天下／為華為公主報復？　北京改判加國毒犯死刑

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新聞節目中心／綜合報導

中國大陸和加拿大之間關係，因華為財務長孟晚舟去年底在加拿大被捕後，關係降到冰點，如今兩國關係又再度惡化。一名加拿大公民謝倫伯格，涉嫌在大陸走私毒品，原本被判15年有期徒刑、沒收財產並驅逐出境，但男子不服再上訴，重審後竟然被判死刑，外界認為這是大陸報復加拿大的手段。慧眼看天下第39集，邀請到淡江大學戰略研究所教授黃介正，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。

▲謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）,走私毒品,死刑。（圖／翻攝自央視新聞）

▲謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品遭大陸法院判處死刑。（圖／翻攝自央視新聞）

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▼ 肯亞首都奈洛比15日爆發恐怖攻擊。（圖／路透）

▲▼ 肯亞首都奈洛比15日爆發恐怖攻擊。（圖／路透）

政府關門無解 川普支持度創新低
美國政府關門天數破歷史紀錄，停擺的影響也越發顯現，除了80萬政府雇員的工資延遲發放，整體經濟受影響的程度也超出預期，而根據最新民調顯示，民眾對於川普施政滿意度降至37%，再創新低。

▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

機器人送餐 大陸掀起智慧餐廳風潮
現代人越來越重視用餐品質，不管在食物的精緻上又或者是服務上，都納入用餐考量之一，而大陸的餐飲市場，最近就掀起了智慧餐廳風潮，大陸互聯網龍頭阿里巴巴跟京東，就在杭州跟天津開了首家智慧餐廳，另外大陸火鍋店海底撈，也砸了人民幣1.5億，投入智慧餐廳的行列。

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《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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關鍵字：慧眼看天下,黃寶慧,直播,華為,孟晚舟,加拿大,死刑,恐攻,川普,智慧餐廳

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