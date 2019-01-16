　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

飯店炸車掃射！炸彈客「躲房待命」突血肉爆飛　警：他們針對美國人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲餐廳內死者伏屍餐桌。圖經模糊處理。（圖／達志影像／美聯社）

▲餐廳內死者伏屍餐桌。圖經模糊處理。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

肯亞首都奈洛比15日下午3時發生恐怖攻擊！槍手持炸彈、步槍於市中心一處高級商夜飯店區發動攻擊，據傳至少有15人死亡。索馬利亞恐怖組織「青年軍」（al Shabaab）已經出面聲稱犯案，還指出他們的成員仍在「飯店房間內」待命戰鬥，即使現場已經控制，但仍不時傳出槍聲跟爆炸聲音。警方初步研判，這場攻擊行動很有可能是針對美國人而來。

這起事件發生在奈洛比市中心的杜塞特飯店（Dusit Hotel），建築在爆炸後燃燒，旅館入口處甚至有3台汽車起火，現場不時發生激烈的槍響。有5名受難者被找到時確認是被槍斃在現場，紛紛趴伏在餐桌上；另外也有警方表示，在建築物內看見了至少14具遺體，而到處都是人體肉碎，可能還有更多的罹難者待找。

▲▼肯亞奈洛比恐攻。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼肯亞奈洛比恐攻，警方壓制現場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼肯亞奈洛比恐攻。（圖／達志影像／美聯社）

目擊者表示，一名武裝份子在飯店門口進行自殺式炸彈攻擊，其餘4人則衝入飯店內開槍掃射。警方調查也發現，這些武裝份子甚至在銀行外炸毀3輛汽車，其中一名自殺炸彈客在飯店大廳引爆身上的炸彈。目前已知死者為包括一名英國男子、一名美國男子及11名肯亞人，其中2名死者身上沒有相關證件，因此還在確認身分。

警方已經派出反恐特警進入飯店內，肯亞國家警察總長波因內（Joseph Boinnet）稍早表示，攻擊事件持續5個小時仍在繼續，入夜後，攻擊行動一直在進行中。據調查，飯店當時正舉辦一場美國人召開的會議，激進組織很有可能是針對該會議以及與會者而來。

▲▼肯亞奈洛比恐攻。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼民眾壓低身體逃離現場，周邊車輛遭到波及起火。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 肯亞首都奈洛比15日爆發恐怖攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

瑞士保安公司負責人麥迪克（Serge Medic）也趕往現場支援，攜帶武器和軍警一起進入建築內部，隨即遭到武裝份子火力壓制，不得不撤退。他說，飯店大門完全被炸開，看見一隻人手斷肢飛到路中央，並在飯店大廳看見未爆手榴彈。他也引述另一名目擊者的說法稱，看見兩個頭戴頭巾的武裝槍手，身上掛滿了子彈彈鏈。

索馬利亞「青年軍」已經宣稱作案。該組織經常跨境至肯亞進行恐怖攻擊，包括2013年造成67人遇害的西門購物中心（Westgate Shopping Centre）襲擊事件，以及2015年造成148人死亡的加里薩大學（Garissa University）屠殺案。

▲▼ 肯亞首都奈洛比15日爆發恐怖攻擊。（圖／路透）

ET快訊
小孩被4個大人玩死！上百激憤鄉民聚集台南地檢署
這妃子79歲還被乾隆翻牌！「過夜秘辛」讓皇帝淪陷

關鍵字：肯亞,奈洛比恐攻,恐攻,索馬利亞青年軍

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

世界最大蟻穴曝光！花10年挖40噸土打造　宛如螞蟻版「萬里長城」

日高中教學模型是「真人骨骸」師生嚇傻　「死者」身分待查

飯店炸車掃射！炸彈客「躲房待命」突血肉爆飛　警：他們針對美國人

川金二會有譜　韓聯社：金英哲明傍晚率團飛華府

8大連鎖店被點名漠視「雞福利」！　400億隻雞被灌食到跛腳

肯亞奈洛比恐攻「槍手闖飯店大廳自爆」15死　槍戰9hrs美英公民喪命

遛狗突見卡車撞人　男醫驚見「未婚妻躺在地上」崩潰

避免無協議脫歐慘劇　外媒：梅伊考慮提動議延後脫歐日期

洗手突陷入無限輪迴窘境！「三合一洗手台」神設計讓網笑翻...

脫歐草案慘敗！歐盟主席趁機勸梅伊：英國留歐才是唯一積極方案

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

三寶騎士天氣冷用「單手騎車」　前方竄出右切寶...當場滑出慘摔

《蜘蛛人：離家日》首支電影預告！全球同步釋出

新莊垃圾哥「10秒丟包」超熟練 整袋扔山區 網怒：公德心被狗啃

林書豪diss周杰倫「不帥又矮」　笑他：唱歌很好但不是太帥

來新北市踩朱立倫地盤？　吳敦義怒：這是中華民國的地盤

世界最大蟻穴曝光！花10年挖40噸土打造　宛如螞蟻版「萬里長城」

日高中教學模型是「真人骨骸」師生嚇傻　「死者」身分待查

飯店炸車掃射！炸彈客「躲房待命」突血肉爆飛　警：他們針對美國人

川金二會有譜　韓聯社：金英哲明傍晚率團飛華府

8大連鎖店被點名漠視「雞福利」！　400億隻雞被灌食到跛腳

肯亞奈洛比恐攻「槍手闖飯店大廳自爆」15死　槍戰9hrs美英公民喪命

遛狗突見卡車撞人　男醫驚見「未婚妻躺在地上」崩潰

避免無協議脫歐慘劇　外媒：梅伊考慮提動議延後脫歐日期

洗手突陷入無限輪迴窘境！「三合一洗手台」神設計讓網笑翻...

脫歐草案慘敗！歐盟主席趁機勸梅伊：英國留歐才是唯一積極方案

林智群／管中閔最大的問題是「沒揭露」

肉圓虐童案律師控未給三聯單　蘆洲警：立即偵破依規不需要

幫貓洗澡「安全帽、穿雨衣」包緊緊　網笑：要去看鹽水蜂炮

中職／味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

快訊／國民黨徵召謝龍介選台南　4席立委補選人選出爐　

世界最大蟻穴曝光！花10年挖40噸土打造　宛如螞蟻版「萬里長城」

影／「小孩被4個大人玩死！」　上百激憤鄉民聚集台南地檢署

官員建議市府擺韓國瑜立牌供拍照　王浩宇：花人民納稅錢造神

「媒多法草案」送政院！媒體併購設紅線　媒金分離納管理

鄉民聚眾「關心」虐童案圍警局　警強制勸離：「請多體諒」

黑柴母親虎媽式管教法　黑柴寶寶撒嬌求原諒皆無用

國際熱門新聞

IKEA買850元新年福袋　打..

17歲少年被活活打死　「Y字型..

「小手穿過婚戒」 迷你嬰長大了

兒子打電動被狂電　父怒揪20大..

5歲女童吃不下　幼稚園老師硬塞..

慘敗230票　英國會否決脫歐協..

餵5公尺巨鱷 印尼女自己被生..

森林撞見受孕儀式　邊念咒邊啪啪

綁架13歲少女3個月！恐怖過程..

萌妹開大貨車「水蛇蠻腰」IG曝..

嫌女友3歲兒太吵　推車座椅壓死

夫妻開車撞野鹿　鹿角插進割開車..

川普：民主黨就快變罪惡之黨

否決協議機率高！英政府籲民眾快..

更多熱門

相關新聞

奈洛比恐攻15死　美英公民喪命

肯亞首都奈洛比15日市中心發生自殺式炸彈恐怖攻擊，已知至少4名黑衣槍手持槍、丟手榴彈襲擊杜塞特飯店（DusitD2 Hotel）和周邊辦公室建築群，並先後在銀行外、飯店大廳引爆炸彈。當局與武裝份子的槍戰交火持續至少9小時，外傳死亡人數已升至15人，其中包含一名美國公民、一名英籍人士以及11名肯亞人，另有數十人受傷。

肯亞飯店恐襲14死　房客伏屍餐桌

河馬「張大口」瘋狂撕咬漁民　畫面超驚恐

慧眼看天下／鷹派抬頭!　中美貿易戰年後恐升溫

吉薩金字塔爆炸案　埃及斃40恐嫌

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

台南嬰祖母嗆女兒：讓全台南轟幹妳

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」

虐死女嬰！狠母曬比基尼：喜歡你不爽我

虐死1歲女嬰　17歲狠母曾發文怒嗆

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！黃博健被黑道綁走

快訊／女嬰遭家人虐死　警偵訊中

NeiNei芭蕾舞考試成績出爐！吳尊曬苦練照

即／解剖結果出爐！　檢察官：女童被抓頭撞牆

弟弟輕生…爸爸吐12字讓網全哭了：好心酸

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！萌妹→老公

紫屍卡漁網！45秒影片曝光嚇壞網友

味全龍重返中職　鎖定王建民

加Line用「這2句開頭」讓女生秒回

大陸電視新限令：男藝人禁戴耳釘！

更多

最夯影音

更多

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面