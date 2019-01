飯店炸車掃射！炸彈客「躲房待命」突血肉爆飛　警：他們針對美國人

▲餐廳內死者伏屍餐桌。圖經模糊處理。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

肯亞首都奈洛比15日下午3時發生恐怖攻擊!槍手持炸彈、步槍於市中心一處高級商夜飯店區發動攻擊,據傳至少有15人死亡。索馬利亞恐怖組織「青年軍」(al Shabaab)已經出面聲稱犯案,還指出他們的成員仍在「飯店房間內」待命戰鬥,即使現場已經控制,但仍不時傳出槍聲跟爆炸聲音。警方初步研判,這場攻擊行動很有可能是針對美國人而來。

這起事件發生在奈洛比市中心的杜塞特飯店(Dusit Hotel),建築在爆炸後燃燒,旅館入口處甚至有3台汽車起火,現場不時發生激烈的槍響。有5名受難者被找到時確認是被槍斃在現場,紛紛趴伏在餐桌上;另外也有警方表示,在建築物內看見了至少14具遺體,而到處都是人體肉碎,可能還有更多的罹難者待找。

▲▼肯亞奈洛比恐攻,警方壓制現場。(圖/達志影像/美聯社)

目擊者表示,一名武裝份子在飯店門口進行自殺式炸彈攻擊,其餘4人則衝入飯店內開槍掃射。警方調查也發現,這些武裝份子甚至在銀行外炸毀3輛汽車,其中一名自殺炸彈客在飯店大廳引爆身上的炸彈。目前已知死者為包括一名英國男子、一名美國男子及11名肯亞人,其中2名死者身上沒有相關證件,因此還在確認身分。

警方已經派出反恐特警進入飯店內,肯亞國家警察總長波因內(Joseph Boinnet)稍早表示,攻擊事件持續5個小時仍在繼續,入夜後,攻擊行動一直在進行中。據調查,飯店當時正舉辦一場美國人召開的會議,激進組織很有可能是針對該會議以及與會者而來。

▲▼民眾壓低身體逃離現場,周邊車輛遭到波及起火。(圖/達志影像/美聯社)

瑞士保安公司負責人麥迪克(Serge Medic)也趕往現場支援,攜帶武器和軍警一起進入建築內部,隨即遭到武裝份子火力壓制,不得不撤退。他說,飯店大門完全被炸開,看見一隻人手斷肢飛到路中央,並在飯店大廳看見未爆手榴彈。他也引述另一名目擊者的說法稱,看見兩個頭戴頭巾的武裝槍手,身上掛滿了子彈彈鏈。

索馬利亞「青年軍」已經宣稱作案。該組織經常跨境至肯亞進行恐怖攻擊,包括2013年造成67人遇害的西門購物中心(Westgate Shopping Centre)襲擊事件,以及2015年造成148人死亡的加里薩大學(Garissa University)屠殺案。

BREAKING: Attack underway at a complex housing the Dusit Hotel and other businesses in Nairobi https://t.co/3xHtnZlSCu pic.twitter.com/Muy43cfZFq — BNO News (@BNONews) January 15, 2019



What only happens in movies, currently happening in Nairobi.



Scenes from Dusit D2 Hotel, 14 Riverside Drive. #RiversideAttack pic.twitter.com/aZdG76dRDd — Victor Mochere (@VictorMochere) January 15, 2019