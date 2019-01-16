　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

房客伏屍餐桌！奈洛比飯店恐襲傳14死　槍戰逾5小時仍在繼續

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼肯亞奈洛比恐攻。（圖／達志影像／美聯社）

▲肯亞奈洛比恐攻。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

肯亞首都奈洛比當地時間15日下午3時發生恐怖襲擊，槍手攜帶炸彈、步槍於市中心一處高級商業區發動攻擊，據報至少已有7人死亡，另有消息指出，喪命人數可能多達14人。索馬利亞恐怖組織「青年軍」（al Shabaab）已經出面聲稱犯案，而槍戰持續數小時仍未平息，死傷人數恐將繼續上升。

▲▼肯亞奈洛比恐攻。（圖／達志影像／美聯社）

▲現場隨處可見彈孔。（圖／達志影像／美聯社）

事發在奈洛比市中心的杜塞特飯店（Dusit Hotel）附近建築群，第一時間現場入口處有多輛汽車起火燃燒，且不時可聽見槍響，隨後大批軍警到場封鎖該地區，並陸續有傷患被運出。當地醫院與目擊者向路透社表示，目前已知有7人死亡、8人受傷。

最先抵達現場的法新社攝影師則說，在建築群內發現有5名死者於餐廳遭擊斃，趴伏在餐桌和食物抬上；另有一名不願具名的警員表示，在建築內至少看見了14具遺體，因此可能還有更多罹難者。

▼餐廳內死者伏屍餐桌。圖經模糊處理。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼肯亞奈洛比恐攻。（圖／達志影像／美聯社）

據目擊者指出，其中一名武裝份子先在飯店門口進行自殺式炸彈襲擊，其餘人則衝入飯店內開槍。當局已經派出反恐特警進入飯店內，肯亞國家警察總長波因內（Joseph Boinnet）稍早前表示，攻擊事件持續5個小時仍在繼續，直到入夜後行動仍在進行當中。

路透社報導，瑞士保安公司負責人麥迪克（Serge Medic）也在事發後趕往現場支援，並攜帶武器和軍警一起進入建築內部，但隨即遭到武裝份子火力壓制，不得不撤退。他說，飯店大門完全被炸開，看見一隻人手斷肢飛到路中央，並在飯店大廳看見未爆手榴彈。麥迪克引述另一名目擊者的說法，稱看見兩個頭戴頭巾的武裝槍手，身上掛滿了子彈彈鏈。

索馬利亞青年軍已經宣稱作案。該組織經常跨境至肯亞進行恐怖攻擊，包括2013年造成67人遇害的西門購物中心（Westgate Shopping Centre）襲擊事件，以及2015年造成148人死亡的加里薩大學（Garissa University）屠殺案。

▼軍警封鎖現場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼肯亞奈洛比恐攻。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
捕魚撈到屍體！「紫屍卡漁網」4人幫拉　影片曝光嚇壞網
換男友比翻書快！「超級花心」4大星座女揭曉
即／劉至翰二任妻子宣布「離婚」：劉先生有了更好的選擇

關鍵字：肯亞,奈洛比恐攻,索馬利亞青年軍

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／慘敗230票！　英國下議院「432比202」否決梅伊脫歐協議

房客伏屍餐桌！奈洛比飯店恐襲傳14死　槍戰逾5小時仍在繼續

2男全程錄影...17歲少年被活活打死　「Y字型」仰躺陳屍足球場

餵5公尺巨鱷自己被生吃 印尼女科學家慘遭咬掉半邊身

川普推特語錄／民主黨快要變罪惡之黨了　裴洛西還好意思領薪水？

否決協議機率高！英政府籲民眾快換歐洲駕照　擬延後脫歐時限

森林撞見「受孕春宮」儀式！女閉眼躺地　念咒男擠鳥血抹她額頭

南極融冰近40年增加6倍　2100年海平面預估上升1.8米

荷蘭航太公司推「把孕婦送外太空生產」　新生兒要跟著跳傘！

紐西蘭80%初級醫生罷工癱瘓醫院　要求改善待遇和薪資

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

三寶騎士天氣冷用「單手騎車」　前方竄出右切寶...當場滑出慘摔

林書豪diss周杰倫「不帥又矮」　笑他：唱歌很好但不是太帥

來新北市踩朱立倫地盤？　吳敦義怒：這是中華民國的地盤

朴寶劍一早唱歌給宋慧喬　P.O嫌吵衝進房門XDD

《蜘蛛人：離家日》首支電影預告！全球同步釋出

快訊／慘敗230票！　英國下議院「432比202」否決梅伊脫歐協議

房客伏屍餐桌！奈洛比飯店恐襲傳14死　槍戰逾5小時仍在繼續

2男全程錄影...17歲少年被活活打死　「Y字型」仰躺陳屍足球場

餵5公尺巨鱷自己被生吃 印尼女科學家慘遭咬掉半邊身

川普推特語錄／民主黨快要變罪惡之黨了　裴洛西還好意思領薪水？

否決協議機率高！英政府籲民眾快換歐洲駕照　擬延後脫歐時限

森林撞見「受孕春宮」儀式！女閉眼躺地　念咒男擠鳥血抹她額頭

南極融冰近40年增加6倍　2100年海平面預估上升1.8米

荷蘭航太公司推「把孕婦送外太空生產」　新生兒要跟著跳傘！

紐西蘭80%初級醫生罷工癱瘓醫院　要求改善待遇和薪資

快訊／慘敗230票！　英國下議院「432比202」否決梅伊脫歐協議

SIHH錶展直擊／「海蘭察」穿西裝挺萬寶龍　跟偶像休傑克曼比帥

房客伏屍餐桌！奈洛比飯店恐襲傳14死　槍戰逾5小時仍在繼續

快訊／打翻化妝品！台南1歲女嬰遭母及同居人虐死　警漏夜偵訊中

敵情威脅與日俱增　機步333旅拂曉出擊驗證實戰能量

亞足賽／多次爭議判決不影響　澳洲3比2絕殺敘利亞出線

弟弟輕生解脫…爸爸每晚坐家門「吐12字」他心酸：自私　網全哭了

google地圖看到死去的家人…熟悉眼神回眸　她淚崩：你在天堂乖嗎？

2男全程錄影...17歲少年被活活打死　「Y字型」仰躺陳屍足球場

澎湖絕技！吃章魚前先用洗衣機？神人用這個全網跪了：不要玩食物

2貨車埔里山路上演玩命關頭　沿路逆向超車險撞對向來車

國際熱門新聞

兒子打電動被狂電　父怒揪20大..

餵5公尺巨鱷 印尼女自己被生..

綁架13歲少女3個月！恐怖過程..

森林撞見受孕儀式　邊念咒邊啪啪

17歲少年被活活打死　「Y字型..

5歲女童吃不下　幼稚園老師硬塞..

脫歐協議闖關　英政府面臨百年大..

「手機裡都A片」比丘尼控性侵 ..

即／肯亞飯店驚傳爆炸槍響！

冷凍魚航空包裹藏「5隻活體小鱷..

年輕爸媽為器捐　堅持生下無腦女..

否決協議機率高！英政府籲民眾快..

荷蘭航太公司推「把孕婦送外太空..

川普：民主黨就快變罪惡之黨

更多熱門

相關新聞

河馬「張大口」瘋狂撕咬漁民　畫面超驚恐

47歲的義大利攝影師吉諾維斯（Frederico Genovese）在2018年12月，前往肯亞旅行，卻在經過當地的奈瓦夏湖（Lake Naivasha）時，用相機捕獲到驚人的一幕！一名漁民在水中遭受一隻可能重達2噸的河馬攻擊，儘管他試圖躲在水中以避開傷害，但卻不幸的讓河馬鑽了空隙開始瘋狂的撕咬他的身體，最後他靠著旁人製造出的噪音才僥倖逃過一劫。

少年成人禮被痛毆　吐白沫死去

白目男愛酸人　慘被壓河裡割包皮

大同大學明年開「物聯網」專班

力抗大陸手機　肯亞將打造本土手機

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！萌妹→老公

紫屍卡漁網！45秒影片曝光嚇壞網友

即／肉圓媽神隱請假　兒驗傷單仍未給

BLACKPINK「六億神曲」MV被刪了

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！

父子一起崩壞　柴柴睡姿和爸同步

加Line用「這2句開頭」讓女生秒回

快嫁吧！3大星座超適合當老公

高山峰每天陪過動兒子走3km上學

放水KID惹眾怒！《玩很大》3次道歉認了

防彈私生飯噁po：香、我一直摸他

婆婆請媳婦保管10條金條　她全捐宮廟

街頭酒後衝突連發　韓國瑜撂重話

快訊／遊覽車撞機車！女騎士遭輾頭爆血

更多

最夯影音

更多

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面