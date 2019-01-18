地檢署前毆打律師　幼兒園園長嗆：要不要辦殺人案？

▲張姓園長大膽在地檢署門口對律師行兇後，還若無其事的自行離開，謝明訓馬上對張園長提告，只是謝明訓卻發現座車左右兩側後照鏡都遭蓄意反折、敲破毀損，他懷疑是挾怨報復的惡行之一。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竟有人膽大包天在衙門口動手打人！新竹地檢署18日上午在門口發生一起暴力事件，一名涉及訴訟案件的幼兒園園長竟然埋伏在地檢署門口，待對方當事人與委任律師走出來時，衝上前去動手對律師掌摑、律師的眼竟當場被打飛，這名施暴園長竟上前猛踩律師掉在地上的眼鏡，而被施暴的律師也當場按鈴申告。

據了解，施暴的在新豐、湖口等處開設幼兒園的張姓園長，2018年間因為幼兒園內幼童發生推擠事件，受傷孩童的家長向園方反映，卻未得到正面回應，園長甚至氣焰囂張自稱是新竹縣議長張鎮榮的助理，一副「不然你是要怎樣」高姿態，求助無門的家長只好委請律師謝明訓循訴訟程序為孩子討公道。

由於前面三次開庭都和解失敗，謝明訓律師於18日前往地檢署進行第四次開庭，而此次開庭，張姓園長原本也不在出席名單。謝明訓表示，早上陪同當事人出庭，結束後走出地檢署還在門口與當事人討論時，卻遭到張姓幼兒園園長走上前，口中說著：「我這裡還有件殺人案，你要不要辦！」並揮手打向謝律師的頭臉部，謝明訓得眼鏡也因此被打飛，張園長看到謝的眼鏡掉在地上，竟還上前對眼鏡猛採，口中還一邊說：「你眼鏡掉了？我來幫你撿。」整副眼鏡都被張園長踩個稀巴爛，所謂教育幼苗的幼兒園園長，卻是如此囂張行徑，實在令人傻眼。

張姓園長大膽在地檢署門口對律師行兇後，還若無其事的自行離開，謝明訓馬上對張園長提出傷害、恐嚇、毀損告訴，只是謝明訓驗傷後走到停車場，卻發現座車左右兩側後照鏡都遭蓄意反折、敲破毀損，他懷疑亦是挾怨報復的惡行之一。

謝明訓表示，律師是高風險職業之一，近來屢傳律師遭到暴力相向事件，過去也曾發生受理離婚訴訟的律師，遭挾怨惡意開車撞死慘案，如果律師安全都無法受到保障，甚至連地檢署都成為險地，要如何為當事人爭取權益？連帶將使整個司法體系的運作都受影響。

而據傳這位施暴的張姓園長自稱是新竹縣議會議長張鎮榮的助理，對此，張振榮團隊也表示否認，團隊說，張鎮榮與張姓幼兒園園長毫無關係，懷疑是對方一廂情願冒名頂替。