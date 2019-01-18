劣叔叔「掏槍」強逼姪女幫阿嬤換尿布　還嗆：你不知道死幾次了

▲許男用槍抵著姪女的頭，強逼她幫阿嬤換尿布。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

地方中心／高雄報導

一名有毒品前科的許姓男子出獄後，竟然因為姪女沒有幫行動不便的阿嬤換尿布，就一路衝到對方家中，並拿空氣槍抵著她的頭，強逼她幫阿嬤換尿布，事後甚至還傳訊恐嚇她「你們用字打字給拰爸（我）咖注意一點，講三小」、「不知道死幾次了」等語。對此，高雄地檢署依恐嚇、強制罪嫌將許男起訴。

起訴指出，許男2018年7月間，因不滿姪女沒有按照他說的，幫忙行動不便的阿嬤換尿布，竟然就直接拿著空氣槍抵著對方頭部，強逼她和自己一起回家，並脅迫她幫阿嬤換尿布。不僅如此，許男還於當天下午，傳訊息給姪女「拰爸（我）如果以前的時候，你不知道死幾次了」 、「你們用字打字給拰爸（我）咖注意一點，講三小」還嗆聲說：「以後都不准進入這個家，進來給我試看看」等語。

誇張又囂張的言行舉止，讓姪女嚇得報警求助。對此，檢方依涉犯強制罪、恐嚇罪將許男起訴，且因為他於服刑完畢5年內故意再犯，是累犯，因此同時也請法官依刑法加重其刑。

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