iPhone奇幻漂流…墾丁戲水掉落　2個月後桃園拾獲「還能用」

▲正妹女警順道親送北漂2個月的手機至高雄主人手中。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

真是太神奇了，高雄市一名孫姓男子2018年11月在墾丁從事水上活動，不小心讓手機掉入海裡，沒想到裝在防水袋裡的手機一路隨波逐流數百公里，漂到桃園市大園區海邊被民眾撿到送至派出所，員警查看之後發現手機還能用，於是利用SIM卡編號循線聯繫上失主，更由女警順道將這支「北漂」手機送回高雄主人身邊。

▲北漂蘋果手機數百公里遠，居然功能正常，讓主人笑稱這個牌子的防水袋實在好用，要多買幾個。（圖／大園警分局提供）

大園分局潮音派出所所長林藝閔表示，12日下午有民眾前來報案，稱在大園許厝港濕地岸邊撿到一隻iPhone 7手機，員警查看外觀，發現手機在防水袋裡並無受損，便試著將它充電，沒想到竟然還能使用，但因手機設有密碼鎖，無法進入查找親友的聯絡方式，員警於是利用SIM卡的編號，請電信公司協助聯繫門號申請人。

▲男子報案在大園許厝港濕地岸邊撿到一隻iPhone 7手機。（圖／大園警分局提供）

15日警方接到孫姓失主的回電，他說去年11月跟朋友去墾丁玩水，手機不小心掉進海裡，想說不可能找回來，早已將門號停用買了新手機。沒想到落海的手機跟著洋流一路漂向北方，居然在大園的岸邊被撿到，令人驚訝的是經過2個月的海上漂流數百公里後，手機竟然毫髮無傷、功能一切正常，讓他開玩笑的說：「這個牌子的防水袋實在好用，要多買幾個！」

孫姓失主原本打算請警方將手機寄回家裡，但潮音派出所女警陳俐瑾這週末剛好休假要去高雄玩，便自告奮勇順路將手機送回去。孫姓失主領回手機後，並表示手機裡有重要的大學生活回憶照片開心地不斷向員警道謝。