「妹妹+公主頭」高嘉瑜發「眼球運動」春聯　婆媽暴動：我在深圳都關注你！

▲高嘉瑜發春聯。（圖／翻攝高嘉瑜臉書直播，下同）

政治中心／綜合報導

「港湖吸票機」台北市議員高嘉瑜18日到湖光市場發春聯，發了兩種照片不一樣的春聯，她向粉絲介紹，「有兩種喔，一種正常，不正常」，一種是眼睛看別的地方的，粉絲開心領取「眼球運動」春聯，還有支持者表白，「我在深圳都關注你！」

高嘉瑜以妹妹頭劉海搭配公主頭的造型，一身輕便現身市場，出入口發春聯，立刻吸引婆媽上前捧場，民眾排隊向她領取春聯，不少人要和她合照，讓她瞬間變成人形立牌，高嘉瑜不斷喊著「新年快樂，祝福大家」，不斷彎腰道謝，熱情與民眾互動。

民眾敲碗高嘉瑜到別的地方發春聯，高嘉瑜也展現專業的一面，有不少民眾花了一點時間向高嘉瑜陳情，高嘉瑜也耐心傾聽，並承諾民眾會解決問題，向相關局處反映。高嘉瑜也透露，春聯會發到大約下午一點。

高嘉瑜13日上午10時於服務處親自發放，限量1000份。她在臉書搞笑標記「會不會萬人響應，無人到場」，現場狀況證實她只是白擔心一場，最早7點就有粉絲來報導，隊伍超過百人，還有粉絲特地從南部北上，可見高嘉瑜的人氣超夯。

▲高嘉瑜春聯超夯。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

高嘉瑜日前公布「抱豬甜笑款」及「眼球運動款」的春聯讓網友暴動，短短3小時就送出8000份，讓高嘉瑜坦言同仁都嚇到吃手手，並說目前已經沒辦法再追加提供寄送，但仍開放部分自取，她也會在服務處發送，另外上傳電子檔，讓想要收藏的民眾下載。

高嘉瑜曾在臉書上傳4張照片，身穿黃色七分袖V領、綁著招牌公主頭，對鏡頭嘟嘴微笑，除了學台北市長柯文哲的招牌「抓頭」姿勢外，更有選前在台北市長落選人姚文智造勢晚會備受討論的「眼球運動」，當時還詢問網友喜歡哪張照片放春聯，最後則選定「抱豬甜笑款」及「眼球運動款」。