訂140元早餐又不拿！「賣你妹」神扯龜縮理由　老闆怒炸：聽了就度爛

▲客人訂早餐遲遲不取，回電竟說訂錯，態度更讓老闆火大。（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／綜合報導

一名網友17日下午在「爆怨公社」po文表示，客人打電話訂早餐，但是遲遲不來取，最後打電話竟然超扯回覆，要求隔天來付帳，也說「不方便」，最後甚至說，「還說玉米蛋餅很多人點，賣給別人就好」，讓老闆氣得說這位「賣你妹」態度讓人超度爛。

老闆寫道，「一名客人早上9點多電話訂早餐，一直到10點沒來拿，想說打電話問一下，結果沒信用的媽媽說訂錯間了，兒子也買好了」，老闆說重點是兒子明明在家裡，請她兒子過來拿，就說兒子要出去了，「不方便、不方便我在上班不方便，鬼打牆一直重複。」

請這位明天來付錢，也不方便，最後竟然開始電話不接，一直掛電話。老闆氣說，「2份玉米蛋餅、2份花生吐司、2杯紅茶，140元，妳的信用只值140元，傳簡訊也不回，請她關店前來拿也不回。」

「你的人只值140元，今天打錯電話的是妳，損失是店家，是賺妳很多嗎？」誇張的是，這位客人竟然回老闆說，「玉米蛋餅很多人點，賣給別人就好」，讓老闆怒PO「賣你妹！誰要吃冷的，140元我不是賠不起，只是妳的態度，聽了就度爛。」最後還說，「可以公佈沒信用的電話嗎？」

不少網友看了也紛紛留言說，「就是有這種人，現在敢接電話預定的越來越少」、「告他們，電話不能公佈，但可以把電話封鎖」、「傳簡訊說要報警提告，應該就會乖乖來了」、「這種的可以告嗎？」、「我家也是開早餐店，我接電話聽聲音就知道是誰了，所以沒有人不敢不來拿」、「打錯了是她的問題啊！」、「這要公佈出來，電話設黑名單」、「我上次說要報警馬上就來拿了」、「我之前也遇過這樣的奧客，whos call很好用」。

還有一位女網友分享自家親身經驗，「我家以前也是賣早餐的，也曾有人打電話來訂餐故意不來拿，而且還是叫客製化的，她們知道我當天一口氣嗑3個飯糰的感受嗎？（翻桌）還有公司行號的，訂一堆麵線，送到公司門口才說晚5分鐘所以不要了，X的……我爸送過去時根本沒遲到，是妳們不接電話，等10分鐘後才說我爸遲到5分鐘？？？妳們刻意棄單還讓老人家凌晨在冷風中呆站20分鐘拜託妳們下來拿，妳們良心過得去嗎？」讓網友氣得說「這種奧客真的很惡劣」。