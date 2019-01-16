長年不吃早餐　女子清出「2000顆結石」膽汁都消失

▲每天都要吃早餐喔～（資料圖／記者錢玉紘攝）

大陸中心／綜合報導

貴州省貴陽市一名女子日前因為上腹不舒服就醫，進而發現膽囊中有2000多顆結石，大小約在1公分以下，不但霸占了整個膽的空間，連膽汁都沒了。醫生對此則點出幾個原因，平時不怎麼吃早餐、水喝的少、吃的油膩，才會造成這種狀況。

據《梨視頻》報導，患者很久以前便出現胃部疼痛的狀況，不過都只是痛幾分鐘，每幾個月才一次，也就沒放到在心上。這次因為上腹部舒服就醫，清出2000多顆結石，她表示因為沒工作，平時睡到自然醒，早、午餐一起吃，差不多維持三五年的時間，平時還喜歡吃內臟。

▲從膽裡取出的結石。（圖／翻攝自看看新聞）

這個報導引發網友議論，「你們可拉倒吧，根本不能證明有直接關係」、「主要是喝水少還有愛吃動物內臟，選一個最主要的，我覺得是喝水」、「嚇得我感緊喝水」、「不吃早餐就會得結石？有這種說法？」但也有人說「我也是，然後我的膽就被割了」。

不過過去也有媒體報導類似案例，廣西省鐘山縣的陳小姐腹痛就醫，發現膽囊有200多顆結石，其中一個原因疑似也是不吃早餐。醫生則說，民眾如有按時吃早餐，能降低膽結石風險，因為空腹會讓膽汁難以從膽囊排除，膽汁中的膽固醇含量容易提高，進而形成結石。