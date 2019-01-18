美國對中國一系列指控　耶魯學者：基於一些站不住腳的證據

▲史蒂芬·羅奇。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

彭博社近日發表一篇題為「中國真的在欺騙（我們）嗎」的文章，撰稿者為美國耶魯大學高級研究員史蒂芬.羅奇（Stephen Roach）。他說，美國多次指責中國竊取其知識產權，導致每年美國經濟損失巨大，但這一指控完全基於一些站不住腳的證據，更經不起嚴格的審查。

文章表示，在美國政壇，現在人們理所當然地認為，中國迫使美國公司轉移關鍵技術以便在大陸展開業務，還從事猖獗的駭客攻擊和竊取知識產權，並大規模且不公平地補貼國內高科技產業。所有這些指控都對美國的經濟造成巨大的威脅。

美國媒體整天議論的「中國竊取美國知識產權」的依據，來自一份由美國前國家情報局局長布萊爾（Dennis Blair）和前猶他州州長洪博培（Jon Huntsman）共同起草的「知識產權委員會報告」。

這份報告指出，竊取知識產權的範圍非常廣泛，每年給美國經濟造成2250億美元至6000億美元的損失；商業機密竊取被認為佔知識產權侵犯案件總數的80至90%，其餘的是假冒和盜版商品。但是，當談到商業機密竊取時，卻沒有任何確切的數據去證實委員會的評估。相關研究依賴一套利用有關腐敗、職業詐欺和非法資金流動等可疑的「代理模型」。

▲史蒂芬·羅奇。（圖／CFP）

「該委員會對這一損失在多少歸因於中國的估計更加令人懷疑，他們以來自美國海關及邊境保衛局2015年查獲13.5億美元的假冒和盜版商品緝獲量去計算」。文章表示，「在缺乏有效證據的情況下，美國指控中國大量竊取美國知識產權，而在這些指控中，所謂『每個人都知道』的事情源於脆弱的證據。」

文章說，同樣可疑的做法也被美國貿易代表用於支持2018年3月發起的「301」調查，並用來證明美國對中國的關稅戰爭是正當的。美國貿易代表辦事處的核心是公司在進入大陸合資企業時被迫轉讓技術，但是他們後來也承認，沒有確切的證據證明這一分享是被迫的。

最後，文章指出，中國雖然不完美，但美國對中國的一系列指控基於一些完全站不住腳的證據，這些證據經不起嚴格的審查。隨著貿易戰演轉變為冷戰，美國政府應該明智的停止依靠這些替代事實來發動戰爭。