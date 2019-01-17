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客機降落後「引擎異常熄火」　大阪機場跑道被迫關閉　109人受困

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▲▼ 109人受困機上！客機降落後引擎停止　大阪機場跑道關閉。（圖／翻攝自推特@mitsuki_a350xwb）

▲大阪國際機場B側跑道超過40分鐘才重新開放。（圖／翻攝自推特@mitsuki_a350xwb）

國際中心／綜合外電報導

全日空一架從羽田機場飛往大阪國際機場的班機17日上午在降落後，疑似因引擎故障，無法移動，整架客機就這樣卡在跑道上動彈不得，導致該跑道被迫暫停關閉，直到約40分鐘後，才解除管制。

根據《日本放送協會》報導，該班機從羽田機場出發後，在17日上午7時28分抵達並降落於大阪國際機場，沒想到才剛抵達大阪國際機場，就因為引擎出現異常，持續停在B側跑道，而當時109名乘客也被迫受困機上。根據日本放送協會設置在大阪國際機場內部的攝影機可以看到，該架班機停在跑道上後不久，機場內的救援用作業車輛也紛紛出動，試圖進行維修，所幸在上午8時左右終於再度啟動，拉離跑道。

國土交通省大阪國際機場事務所表示，大阪機場內部共有A、B兩條跑道，出現客機故障的正是B跑道，因此暫時封閉該跑道，直到8時11分左右牽引機體的作業完成後，才重新開放使用。

大阪國際機場亦稱伊丹機場，雖名為國際機場，但自關西機場於1994年啟用，成為國內線專用機場，同時被分類為國內航線的據點機場，與關西國際祭場、神戶機場並列關西地區三大機場。

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關鍵字：大阪國際機場,伊丹機場,跑道封閉,日韓要聞

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