影／四川「留守兒童」組足球隊踢進全國亞軍：想超越梅西

記者馬叔安／綜合報導

四川綿陽迎新鄉小學足球隊是由父母都到外地工作的「留守兒童」所組成，自稱「戰狼」的他們雖然訓練的條件相對樸素，也少有機會到遠方比賽，但是堅毅的練習精神讓他們奪得全國亞軍，還有小球員立下壯志，未來要超越阿根廷球星梅西。

球隊教練馬順洗說，學校的「留守兒童」基本上佔了70%，小孩的父母都在外地打工，「他們的性格各方面可能有點拘謹、內向、偏執這方面的問題，所以我們就組織了足球隊」。

▲四川綿陽「戰狼」足球隊。（圖／翻攝自《澎湃新聞‧湃客）

《澎湃新聞》指出，「戰狼」足球隊在2017年獲得了「花樣年華盃」全國青少年5人足球比賽亞軍，他們的故事還被改編成電影《破門》，於去年5月上映。

在球隊中擔任左前鋒的徐謙表示，自己看到別人在踢球的時候，「我就想上去踢幾腳，以後長大了也想來親自參加一下世界盃」。他說自己最想超越的球星是西班牙甲級足球聯賽豪門巴塞隆納的隊長利昂內爾・梅西（Lionel Andrés "Leo" Messi Cuccittini），「因為他承受不了壓力，我就要克服他承受不了壓力這一點。」

▲「戰狼」成員徐謙想要超越球星梅西。（圖／翻攝自《澎湃新聞‧湃客）

馬順洗表示，不要小看鄉村孩子，「這些娃娃他們能夠吃苦，他能從基礎慢慢訓練起走，我們不要打假球，不要去搞其他的，我覺得這批娃娃就是中國足球的未來。」