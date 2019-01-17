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系列收藏酒款送禮超夯！ 年節贈禮吹起中國風搶市

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記者浦靖祤／台北報導

「酒」一直是農曆新年最受歡迎的禮物之一，近年來「系列感」的酒款，更成為送禮、收藏的主流。ETtoday直擊菸酒專賣店，特搜今年最有特色的贈禮酒款。

▲2019中國風酒款禮盒。（圖／ETtoday）

ETtoday記者直擊菸酒專賣店，特搜今年最有特色的酒款。（圖／ETtoday）

菸酒專賣店老闆陳明裕表示，「年節時送禮很多人喜歡送特別的酒款，除了看起來體面，其中也代表著祝福之意，因此很多品牌在過年時，都會推出限量而且值得收藏的酒款。像是JOHNNIE WALKER XR21在延續去年以中國酒器為靈感，」

今年再次以推出「如意禮盒」，其中包含限量的半月形雙耳酒杯，又稱為「羽杯」，耳杯上的如意雲紋，象徵了吉祥順達、事事如意，代表鴻鵠高飛的意涵。菸酒專賣店老闆陳明裕指出，「JOHNNIE WALKER XR21在去年首度推出爵杯組合，已造成酒迷們轟動，因為代表的意義真的很特別，最適合年節期間贈送親友。」

▲2019中國風酒款禮盒。（圖／ETtoday）

▲JOHNNIE WALKER XR 21今年推出限量如意禮盒。▼菸酒專賣店老闆陳明裕指出，限量推出的酒器禮盒造成酒迷們轟動。（圖／ETtoday）

▲2019中國風酒款禮盒。（圖／ETtoday）

除了JOHNNIE WALKER XR21禮盒，另一個系列感的酒款，靈感來自中國年的吉祥生肖，JOHNNIE WALKER藍牌12生肖系列，今年推出第6支系列作品，別具收藏意義。老闆陳明裕還說，「藍牌自從2014馬年就開始推出12生肖限量款，在酒迷與收藏迷之間廣為流傳，也是很多人期待的限量款，每年過年前就有很多人來預定，手腳慢了就搶不到了。」

▲2019中國風酒款禮盒。（圖／ETtoday）

▲報喜的金錢豬和祥雲，傳達「金豬報喜富滿門」的意象。▼JOHNNIE WALKER藍牌12生肖系列，今年推出第6支系列酒款。（圖／ETtoday）

▲2019中國風酒款禮盒。（圖／ETtoday）

2019是金豬年，而豬象徵了財富、好命，JOHNNIE WALKER藍牌特別在藍色封盒上做了精美設計，上面是踏著祥雲而來的金錢豬，還有福、祿、壽、喜四大祥瑞，象徵成功與幸福，設計上更佈滿了元寶和金幣，報喜的金錢豬和祥雲一起現身，傳達「金豬報喜富滿門」的意象，為2019年豬年帶來好彩頭。

歲末佳節將至，JOHNNIE WALKER XR21與藍牌，滿滿中國風的系列珍藏，無論是自用收藏或是送人，都是2019金豬年，最值得被放在餐台或酒櫃的絕佳好物。

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關鍵字：JOHNNIE WALKER,XR21,藍牌,禮盒,羽杯,爵杯,金豬年

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