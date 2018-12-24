　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

清潔保養新寵兒！「牛樟芝皂」讓你送禮送進心坎裡

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲南僑用台灣獨有的牛樟芝，結合65年製皂工藝，研發一系列清潔護膚產品，不但分身體用、臉用，更進一步針對男女不同膚質推出專屬配方。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

形狀如寶石、色澤紋理如大理石，卻散發陣陣木質清香，這是南僑集團的新品牌『樟之物語』，把香皂的設計質感帶入新境界，而且不只外觀，就連使用感受上也突破消費者對肥皂的想像。

▲▼ 樟之物語 。（圖／記者劉亮亨攝）
▲「活力幻顏精華皂」的形狀如寶石、色澤紋理如大理石，卻散發陣陣木質清香。（圖／記者劉亮亨攝）

「可以完全的洗完，不會浪費掉，非常環保。」樟之物語櫃姐Annie表示，經過七道反覆輾壓程序，使皂體扎實溫潤，不但洗的時候不會軟爛，就算洗成薄薄一片也不易斷裂，可以讓一個人用上兩個月左右，相當耐用。

▲▼ 樟之物語 。（圖／記者劉亮亨攝）
▲七道反覆輾壓程序，使皂體扎實溫潤，就算洗成薄薄一片也不易斷裂。（圖／記者劉亮亨攝）

有感於韓國將人蔘應用在保養品上，行銷到全世界，南僑集團會長陳飛龍經過了多年的思考和研究，也找來了台灣獨有的牛樟芝，結合65年製皂工藝，研發一系列清潔護膚產品，不但分身體用、臉用，更進一步針對男女不同膚質推出專屬配方，讓許多消費者一試成主顧。

▲▼ 樟之物語 。（圖／記者劉亮亨攝）
▲台灣獨有！珍稀牛樟芝精華入皂成保養新寵。（圖／記者劉亮亨攝）

「它的泡沫細緻、清潔力也夠，而且洗完皮膚滑嫩，完全不會有緊繃感！」消費者孫媽媽透露，自己當初是看到李翊君和女兒香奈兒代言的廣告，才對『樟芝物語』有印象，使用後也相當滿意，所以專程帶女兒來挑，因為青春期痘痘肌保養的第一步，就是做好正確清潔，同時幫臉部肌膚找到最佳平衡。

▲▼ 樟之物語 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼『樟芝物語』不但分身體用、臉用，更進一步針對男女不同膚質推出專屬配方，讓許多消費者一試成主顧。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 樟之物語 。（圖／記者劉亮亨攝）

「我是跑業務的，常常在外奔波，油性膚質加上空氣污染，讓我的臉動不動就又髒又油，用它洗完非常清爽。」簡先生笑說，全家人原本就是南僑愛用者，因為老字號口碑好，使用起來更安心，所以『樟芝物語』一上市他們就有關注，實際接觸後更是”回不去了”！最近微風專櫃又有推出獨家限定組合，能幫親友挑選適合的產品，也讓他們直呼是實用又貼心的禮盒。

▲▼ 樟之物語 。（圖／記者劉亮亨攝）
▲融入台灣特色的『樟芝物語』，提供民眾一個不失體面又能送到心坎裡的好選擇。（圖／記者劉亮亨攝）

不論洗臉皂或沐浴皂，使用成分都是100%可再生原料，對肌膚環境無負擔，而且通過美國AMA實驗室與皮膚科醫師認證，敏弱肌也適用，讓「牛樟芝皂」成為愛面子一族的新寵兒。年底送禮旺季到，融入台灣特色的『樟芝物語』，正好提供你一個不失體面又能送到心坎裡的好選擇。

ET快訊
男找「替身」嘿咻女友　自己在旁裝睡…只收500清潔費
林書豪決勝1分半鐘「大心臟」連拿6分！助老鷹險勝
統聯宣布明年漲價5至20元　國光也跟進

關鍵字：南僑,樟之物語,台灣,珍稀,牛樟芝,香皂,肥皂,清潔,保養,護膚,洗面皂,沐浴皂,專櫃,禮盒

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

聖誕倒數8天／銀座百年甜點推超Q聖誕巧克力，一口咬下甜入心

南僑集團帶頭衝 「把漢餅甜點化」 搶攻300億烘焙商機

髮根高度等於顏值指數！設計師教你型男正妹美髮養成術

北捷車廂出現巨大3D奶浪！親子網紅Mom＆Dad也搶拍

雙品牌聯名、雙大師操刀！「柏克萊公園」不止More更給你Double

拉麵達人推薦超濃豚骨湯頭　排隊美食橫濱家系拉麵魂心家

清潔保養新寵兒！「牛樟芝皂」讓你送禮送進心坎裡

東森、自然美轉型後加快布局　明年全台開10～15間直營店

用「療癒體驗」走出商場新路　戴春發：跟別人不一樣才有商機

大直ATT首創「科技手環」服務　小孩亂跑即時通知＋定位不怕走失

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

警專生夢魘變貪食蛇真人版！ 升旗典禮集合...網：好療癒

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

《小幸運》+《愛情的模樣》超賺　五月天合體田馥甄「要公投」！

《Despacito》小提琴版還能這樣演奏！　Henry改編再加《不可能的任務》主題曲

林俊傑見19歲女參賽者　衝動忍不住：我想認識妳

拉麵達人推薦超濃豚骨湯頭　排隊美食橫濱家系拉麵魂心家

清潔保養新寵兒！「牛樟芝皂」讓你送禮送進心坎裡

東森、自然美轉型後加快布局　明年全台開10～15間直營店

用「療癒體驗」走出商場新路　戴春發：跟別人不一樣才有商機

大直ATT首創「科技手環」服務　小孩亂跑即時通知＋定位不怕走失

大直ATT開幕吸近萬人搶進　顛倒花牆、巨型艷色LED美翻　獨家特色搶先看

東森、自然美首間直營旗艦店　搶進大直一級戰區開幕迎客

X'MAS派對妝　4款小物化身冰雪精靈

細數作詞人「林夕」10首經典歌詞　為張學友、阿妹寫歌，被張國榮看好

銀行剉咧等！信用卡違約金、利息超收　金管會下令專案金檢

CBA／劉錚轟31分本季新高　西進生涯第三度30+

曾莞婷真的要演《炮仔聲》！　首度配對「本土劇男神」

西藏日喀則市凌晨「17分內連兩震」　最大規模5.8！

安平區房價8年狂漲5成　台南市府進駐翻轉房市

聯合國決定未來3年預算分攤比例：中國超越日本升至第二

太陽能費率遭砍逾一成　業者下午開記者會集結抗議

中油發動公投反董市長　政府說尊重呼籲雙方要溝通

更新／客運業醞釀漲價喊卡　交通部掛保證「至少凍漲到農曆年前」

夫妻帶兩寶占位「她猛夾4份菜」！同桌8人看傻　主揪：哪來自信要人犧牲

消費熱門新聞

運動1小時持續燃脂36小時

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

新地標！大直ATT開幕吸萬人搶..

史上最輕盈保溫杯不藏私推薦

東森、自然美明年再開10～15..

藏玄機！聖誕限定超商咖啡杯萌翻

奶茶湯圓爆紅！全家賣破15萬盒

IKEA全球首間百元商店快閃至..

大直ATT首創科技手環 小孩不..

台灣獨有！牛樟芝入皂成保養新寵

妮維雅 x LINE FRIE..

細數作詞人「林夕」10首經典歌..

三井OUTLET台中港一天根本..

ZARA特賣下殺5折　今晚21..

更多熱門

相關新聞

中國1年內可拿台？軍事頻道這樣說

Youtube外國軍事頻道「Binkov's Battlegrounds」21日發布影片，分析台灣與中國之間的武力戰備，並預估中國如果要武統台灣，可能要耗費數個月的時間，而且有一定的損傷。

他交換禮物神抽「SSR勞工禮盒」　網笑炸

愛自然實際行動　9單位認養太魯閣步道

台美利差擴大　壽險獲利有陰影

南僑明年要辦漢餅創新大賽　帶烘焙業者搶攻300億商機

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

胡歌深夜被爆領證結婚！

快訊／三重超商店員遭砍　凶手狂追200m

北部5縣市豪大雨特報！跨年連假全台有雨

到府教做湯圓！他順手24道菜網全跪

1個月瘦5kg！花椰菜飯減肥專家激推

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

嚴立婷躺床　長直嫩腿太犯規！

12星座「離婚排行榜」大公開

她分析「渣男才有5大特徵」網友哭

屏東媳婦玩火　燒死隔壁房公公

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

楊小黎曬舊照驚見「港台16男神」

蕭敬騰真停用IG臉書！經紀人心疼

失戀妹淚崩！男上秒超暖卻結局神轉

朱立倫要選總統　馬英九6字回應！

更多

最夯影音

更多

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面