清潔保養新寵兒！「牛樟芝皂」讓你送禮送進心坎裡

▲南僑用台灣獨有的牛樟芝，結合65年製皂工藝，研發一系列清潔護膚產品，不但分身體用、臉用，更進一步針對男女不同膚質推出專屬配方。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

形狀如寶石、色澤紋理如大理石，卻散發陣陣木質清香，這是南僑集團的新品牌『樟之物語』，把香皂的設計質感帶入新境界，而且不只外觀，就連使用感受上也突破消費者對肥皂的想像。



▲「活力幻顏精華皂」的形狀如寶石、色澤紋理如大理石，卻散發陣陣木質清香。（圖／記者劉亮亨攝）

「可以完全的洗完，不會浪費掉，非常環保。」樟之物語櫃姐Annie表示，經過七道反覆輾壓程序，使皂體扎實溫潤，不但洗的時候不會軟爛，就算洗成薄薄一片也不易斷裂，可以讓一個人用上兩個月左右，相當耐用。



▲七道反覆輾壓程序，使皂體扎實溫潤，就算洗成薄薄一片也不易斷裂。（圖／記者劉亮亨攝）

有感於韓國將人蔘應用在保養品上，行銷到全世界，南僑集團會長陳飛龍經過了多年的思考和研究，也找來了台灣獨有的牛樟芝，結合65年製皂工藝，研發一系列清潔護膚產品，不但分身體用、臉用，更進一步針對男女不同膚質推出專屬配方，讓許多消費者一試成主顧。



▲台灣獨有！珍稀牛樟芝精華入皂成保養新寵。（圖／記者劉亮亨攝）

「它的泡沫細緻、清潔力也夠，而且洗完皮膚滑嫩，完全不會有緊繃感！」消費者孫媽媽透露，自己當初是看到李翊君和女兒香奈兒代言的廣告，才對『樟芝物語』有印象，使用後也相當滿意，所以專程帶女兒來挑，因為青春期痘痘肌保養的第一步，就是做好正確清潔，同時幫臉部肌膚找到最佳平衡。

▲▼『樟芝物語』不但分身體用、臉用，更進一步針對男女不同膚質推出專屬配方，讓許多消費者一試成主顧。（圖／記者劉亮亨攝）

「我是跑業務的，常常在外奔波，油性膚質加上空氣污染，讓我的臉動不動就又髒又油，用它洗完非常清爽。」簡先生笑說，全家人原本就是南僑愛用者，因為老字號口碑好，使用起來更安心，所以『樟芝物語』一上市他們就有關注，實際接觸後更是”回不去了”！最近微風專櫃又有推出獨家限定組合，能幫親友挑選適合的產品，也讓他們直呼是實用又貼心的禮盒。



▲融入台灣特色的『樟芝物語』，提供民眾一個不失體面又能送到心坎裡的好選擇。（圖／記者劉亮亨攝）

不論洗臉皂或沐浴皂，使用成分都是100%可再生原料，對肌膚環境無負擔，而且通過美國AMA實驗室與皮膚科醫師認證，敏弱肌也適用，讓「牛樟芝皂」成為愛面子一族的新寵兒。年底送禮旺季到，融入台灣特色的『樟芝物語』，正好提供你一個不失體面又能送到心坎裡的好選擇。