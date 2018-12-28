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2019年度最潮新年禮「軒尼詩V.S.O.P限量版」神秘東方感讓酒饕全暴動

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軒尼詩。（圖／ETtoday資料照）

▲跨年尾牙少不了的軒尼詩一向受歡迎，年底推出軒尼詩V.S.O.P 2019新春限量版，因包裝極具東方美感，造成熱烈討論。（圖／ETtoday新聞雲資料照，下同）

生活中心／台北報導

時光飛逝！馬上就要進入2019年，除了讓人感到充滿希望與雀躍，回顧過往一年的酸甜苦辣，新的一年不妨挑選份難忘精緻的禮物，帶著深刻的紀念意義，邀約親朋好友互相陪伴「品酒」感受農曆年充滿活力的希望，投入頂級干邑的溫潤辛甜，有點微醺又讓氣氛活絡。至於選什麼酒款？跨年尾牙少不了的軒尼詩一向受歡迎，年底推出軒尼詩V.S.O.P 2019新春限量版因包裝極具東方美感，特色大膽的設計更成為酒饕們熱議的話題。

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白葡萄滴滴釀造！軒尼詩V.S.O.P 2019新春限量版迷戀微醺的溫潤口感
軒尼詩最具東方藝術感的創新包裝，跨界找來新銳設計師Guangyu Zhang張廣宇合作，搶眼的紅色包裝襯托它無可取代的經典，禮盒外觀隱含的吉祥生物充滿東方元素，詩情畫意的古典意象用來送禮十分氣派！像是金豬站在酒桶頂端，金魚緊隨在，畫面宛如祝賀對方在新的一年活力滿滿、吉祥如意，四周還佈滿天空、湖泊與雲端，彷彿自己的內心世界滿溢著祥和寧靜的感受，這款從內而外的多重元素，完美演繹干邑白蘭地，富饒內含的心意成為2019年最夯的動人好禮。 

軒尼詩。（圖／ETtoday資料照）

▲軒尼詩V.S.O.P 2019春節限量版售價NT$1,900，在悠然的歲末年初之際感受大人味的獨飲。

其實，軒尼詩V.S.O.P能夠被稱作經典，來自它迷人而複雜調和技藝。品牌表示，軒尼詩V.S.O.P採用法國干邑區的上等白葡萄所釀製，調合60多種來自干邑區四大產區的生命之水而成，琥珀色的酒液中透露淡雅清香，微帶胡椒、丁香及肉桂味，口感因而香醇順口。軒尼詩V.S.O.P搭配中、西式料理風味契合，其飲品喝法多元，可以加冰塊純飲也能變化出時下最in的創意喝法，在年節相聚的時刻帶來大人味的組合。

C'est la vie！真正的人生日落後才開始，最美SUNSET融化在高腳杯裏
除了年節必備美酒增添喜慶氣氛，尤其現代人工作壓力大，結束整天繁忙瑣碎的工作之後，許多人會邀請朋友到家裡舉辦品酒Party，三五好友一邊品酒一邊聊天，感受小酒館的放鬆、舒壓與微醺。人生不是一昧地討好別人，留點精心時刻給身邊重要的人，情感才能長長久久！有好友就一定要有好酒，軒尼詩V.S.O.P亦推出 SUNSET調酒杯禮盒，風味與口感圓潤的軒尼詩V.S.O.P以調酒形式呈現，則詮釋了豐富的層次感，神秘、奔放、驚豔一次感受。

軒尼詩。（圖／ETtoday資料照）

▲V.S.O.P SUNSET調酒杯禮盒售價NT$1,520調酒形式呈現，風味絕佳。

軒尼詩。（圖／ETtoday資料照）

▲不少人會選在農曆年相約老友聚會，讓人盡興的酒精飲料一定不可缺少。

在調酒變化方面，稱為SUNSET的一款軒尼詩經典調酒，透過薑汁汽水調製成雞尾酒，口感清新香醇，如果再加入新鮮水果、香料、果汁或蘇打水混合，經過冰塊稍微冷卻之後，微微氣泡口感倒入高腳杯，輕啜一口馬上充滿小清新的香氣，嘴角不自覺微微上揚，尤其舌尖上的氣泡活蹦亂跳，鼻腔內昇華出的感官風味，堪成「青春之水」和好友聚在一起的時刻就是活力充沛，大人味的情調彷彿走入悠閒的Lounge Bar，果然，日落後的人生才是真正的開始！現在快點邀請閨蜜、愛人靜靜地品嚐SUNSET，感受日落前輕染的一束微光，過濾負能量，重拾淨透美好的心情。 

回到家就是小確幸的起點！享受「頂級干邑」相伴的日常情調
「一年又過去了呀！」內心是充滿無限感慨，還是有點淡淡的憂愁呢？其實，無論農曆年、聖誕節或平常日，活在當下是最好的人生哲學。「品酒」時刻能夠沈澱思緒，也能連結與親朋好友的情感，你喜歡獨飲進入最愜意的微醺狀態，或者邀約朋友一起暢飲沈浸在熱絡的情境中？2019年即將到來，計畫和久久見一次面的同學相聚，用笑聲劃破冰冷的冬季，拉近彼此交流的默契。啜飲一杯軒尼詩V.S.O.P，感受悠閒愜意的生活情調，不單是品酒也是品味人生。

欲瞭解更多酒款資訊，請上Hennessy軒尼詩
官方網站：https://www.hennessy.com/cn-asia
官方粉絲團：https://www.facebook.com/hennessy.tw/
2019年1月全台指定專賣店、家樂福、7-Eleven陸續上市

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關鍵字：軒尼詩V.S.O.P,軒尼詩,白蘭地,,禮盒,送禮,調酒

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