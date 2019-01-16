管中閔匿名投稿《壹傳媒》寫評論　監委調查7年賺400萬

▲監察委員王幼玲。（圖／記者黃克翔攝）

記者潘永鴻／台北報導

對於台大校長管中閔過去擔任學校主管、在政府部門任職時兼職等違法事宜，監察院15日通過予以彈劾，監委王幼玲表示，管中閔擔任政務委員長達三年之間，不間斷匿名投稿，獲取190萬元報酬，事證明確，違反公務員服務法；而根據監委提供資料，壹傳媒2010年至2016年共支付被付彈劾人400萬元。

王幼鈴指出，依據壹傳媒台灣分公司回復之文，管中閔是在擔任台大教授期間，即與該公司完成口頭約定供稿給壹週刊充作社論，獲取每月約五萬元，每年約六十五萬元固定稿費報酬。但管獲邀入閣擔任政務委員後，並未終止與壹傳媒上述合作，擔任政務委員長達三年之間，仍持續不間斷地匿名供稿，總共獲取190萬元報酬。

根據監委提供資料，壹傳媒每年支付給管中閔的費用，2010年八月開始給付，當月給付總額7萬5千元，當年合計27萬5千元，2011年除了一月、七月各給付7萬5千元外，其餘每月5萬元，總計65萬元、2012年除了1月、6月、12月各給付7萬5千元外，其餘每月5萬元，合計當年62萬5千元、2013年與2014年除了6月、11月各給付7萬5千元外，其餘每月5萬元，合計當年65萬元。

2015年除了5月、11月各給付7萬5千元外，其餘每月5萬元，合計當年是65萬元，2016年除了4月、9月各給付7萬5千元外，其餘至9月每月5萬元，當年合計50萬元。總計共400萬元，其中管中閔是在2013年2月6日到2015年2月3日擔任政務官。

▲彈劾人擔任政務人員期間：101.2.6~104.2.3。（圖／監察院提供）

監委蔡崇義表示，在國稅局資料當中，項目是薪資，名稱是稿費，不管有沒有寫，每個月固定五萬塊，在公務人員服務法，那就是長期持續性的行為，管在中央研究院經濟研究所合聘研究員期間也有兼職，但這次記者會主要為壹週刊兼職說明。並不是按件計酬，每個月固定給予五萬塊，先扣五千塊薪資，在法律上來說這就是物證，物理性證據一定比人為可靠。

▲監察院提供資料，101.2.6~104.2.3管中閔擔任政務人員期間按月支領5或7.5萬元；總計領取190萬元。（圖／監察院提供）

然而監察院調查發現，管中閔自壹傳媒台灣分公司領取之稿費報酬，原則上每月固定為5萬元，另外每半年間會有1個月（約為6月及12月前後)提高給付為7萬5千元(50,000*10+75,000*2=650,000；故每年約可領65萬元），可見其與壹傳媒間之合作關係具有相當之固定性與週期性，與一般讀者投書係「偶一為之」之情形顯然有別。