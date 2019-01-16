竹縣立委席次+1　妙天國會政黨聯盟擬推人參選

▲妙天。（資料照／ETtoday）

政治中心／綜合報導

新竹縣立委席次確定增加一席，而中選會最後決定把竹北選區化分為二。除了藍綠兩黨已經開始徵召立委參選人之外，妙天成立的國會政黨聯盟，也有意角逐立委席次，讓竹縣政壇增添不少變數。

綜合媒體報導表示，國會政黨聯盟可能推派縣議員邱靖雅參選，而去年底參選縣長高票落選的前民國黨主席徐欣瑩，是否獨自參選？或以國會政黨聯盟名義參選，讓竹縣政壇格外關注。

民國黨前黨主席徐欣瑩參選新竹縣長失利，請辭黨主席職務，接著將與國會政黨聯盟合併，25日正式完成合併。15日《上報》報導指出，國會政黨聯盟秘書長、前國民黨中央委員孔祥科表示，2020的總統、立委選舉「不會缺席」，預計三個月後，約在四月間將推出立委人選，以在明年選舉取得5%的政黨票為目標。

不過，由於新竹縣選區從未劃分過，因此中選會消息公告之後讓當地人相當傻眼。新竹縣現任立委林為洲說，據他瞭解，中選會認為新竹縣原先提出的方案，第一選區的人口數約31萬人、第二選區約21萬人，比例相當懸殊，所把人口數最多的竹北市一分為二，再搭配調整鄰近鄉鎮來平衡2個選區，這雖然讓地方驚訝，但也只能尊重。

▲國會政黨聯盟擬推邱靖雅參選2020立委選戰。（圖／翻攝邱靖雅臉書）