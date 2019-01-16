北商大18歲↓團隊唱作俱佳　2全國競賽皆奪亞軍4人平分5.5萬獎金

▲主審中原大學劉士豪教授頒發第二名給北商大企管財稅聯隊，同時送上5萬5千元獎金。（圖／台北商業大學提供）

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台北商業大學執行教育部「高等教育深耕計畫」成果豐碩，其中通識教育中心的子計劃「深耕社會行動力」順利舉辦「珍惜食效，踏食改革」、「智慧農業e起來」、「藝術手作」以及生態講座、徵文及競賽等。而全國性競賽方面，參加經濟部「我的創新DNA—實務應用創意競賽」、「創心．創新．創薪．創意—青年夢想實踐家競賽」並抱回雙亞軍，而其中一組學生團隊竟都未滿18歲！

▲「大學裡的17歲」四位成員（由左至右）：劉佩鑫、許永昀、黃怡霖、林子軒。（圖／台北商業大學提供）

經濟部活動宗旨是向青年借動力，讓偏鄉有活力，「大學裡的17歲」團隊是由4位未滿18歲同學與台東「池上樂蜂場」企業媒合協助推廣，發揮創意用手繪圖版做故事行銷，主打Instagram發文應用，成果展示更配合時事特製「蜂蜜檸檬」，北商大通識中心陳閔翔指導老師表示，同學簡報當天唱作俱佳，受評審青睞，獲科技應用組亞軍並抱回5萬5千元獎金。

▲「鄉青不老」四位成員（由左至右）：林俞均、陳忻雲、劉安欣、王新瑋 。（圖／台北商業大學提供）

「鄉青不老」團隊，以台語發音的故事kòo-sū作主軸，針對熱門的長照政策做社會創新創業發想，以智慧嚮導來翻轉老人無用論，結合地方創生概念，完成以南港社區為背景的「Go Through X故事—智慧嚮導、樂活傳承、文化共餐的創生地圖」企劃，更製作前導片及行銷影音，勇奪「社會創新組」第二名。

