嫌3歲童太吵推座椅活活擠壓窒息亡　母一旁冷聽兒哭喊「媽媽」

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國際中心／綜合報導

英國倫敦3歲男童阿爾菲（Alfie Lamb）去年2月和母親一同搭乘奧迪車出門，卻被媽媽的男友嫌吵，竟然開啟自動移動座椅的功能將他活活壓死。目擊者向檢警表示，男童在斷氣之前還哭喊著希望母親救他，「她明明有責任得保護孩子，卻沒有給予任何幫助。」

▲才3歲的阿爾菲遭母親男友用汽車座椅活活壓到窒息死亡。（圖／翻攝自gofundme.com）

根據《BBC》報導，檢察官阿金森（Duncan Atkinson）表示，這起悲慘的事件發生在2018年2月1日，當天22歲的藍博（Marcus Lamb）駕駛奧迪車，載女友和阿爾菲一家三口到當地一間商店買東西，停好車後他先與女友下車去購物，沒想到悲劇就在這個時候發生。

25歲的華特森（Stephen Waterson）不滿阿爾菲太過吵鬧，一氣之下竟然將年僅3歲的孩子塞到後座的踏墊處，再開啟自動移動座椅的功能故意擠壓，只要還能發出聲音就繼續壓縮空間，算一算共壓了兩次，直到一名女路人經過喝止「你在做什麼」才罷休。

▲藍博只是開車載朋友和女友外出，沒想到卻發生這樣的憾事。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

而回到車上的藍博見狀嚇了一大跳並試圖進行急救，過程中一度遭華特森攻擊，無奈警方和救護人員到場時，阿爾菲已經死亡。阿金森提到，目擊者回憶孩子在斷氣之前，仍不斷哭喊著媽媽試圖求救，但他的母親霍爾（Adrian Hoare）只是在一旁看著，並沒有出手幫助，「她明明有責任得保護孩子。」

由於華特森與霍爾事發之後不斷找藉口推卸責任，甚至刻意隱瞞事實，說是孩子在搭乘計程車時身體不適所致，結果一一被證據和證人打臉，最後男友被依謀殺罪與虐待兒童兩罪起訴，生母則吃上謀殺罪，當地法院預計在近日開庭審理此案。