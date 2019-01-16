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蘋果再推充電手機殼　 通話、上網時間可多撐數小時

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▲▼支援iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR的Smart Battery Case。（圖／翻攝蘋果官網）

▲支援iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR的Smart Battery Case。（圖／翻攝蘋果官網

科技中心／綜合報導

蘋果的充電手機殼「Smart Battery Case」迎來更新了！據外媒報導指出，蘋果這次為去年發表的三款iPhone皆推出此款產品。

綜合外電報導，其實蘋果過去就有針對iPhone 6等機型推出過類似產品。「Smart Battery Case」為一款能充電的手機殼，因為手機殼內配有電池，所以這款手機殼相較於一般手機殼來說會比較厚，且這次手機殼還支援無線充電，若將手機放置在無線充電版上，可同時為手機和手機殼充電

這次的「Smart Battery Case」共推出三款，分別支援iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR，將會有黑、白兩色可供選擇，三款機型售價皆為129美元，台灣地區售價則為新台幣4290元

蘋果指出，在此款手機殼的加持下，iPhone XS的通話時間增加至33小時，上網和影片播放時間則分別提升至21和25小時；iPhone XS Max的通話時間增加至37小時，上網和影片播放時間則分別提升至20和25小時；iPhone XR的通話時間增加至39小時，上網和影片播放時間則分別提升至22和27小時。

外國科技網站《9to5mac》指出，蘋果可能不會將此款產品列為iPhone X和iPhone XS共用，因為iPhone XS的鏡頭位置相對於iPhone X來說略高。

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關鍵字：Smart Battery Case,充電手機殼,iPhone XS,iPhone XS Max,iPhone XR,iPhone

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