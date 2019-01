3鏡頭iPhone新設計流出！環形閃光燈成亮點

▲3鏡頭iPhone新設計圖流出。(圖/截自CompareRaja,下同)

科技中心/綜合報導

2019年剛開始沒多久,對新一代iPhone的謠言已漫天飛。目前外界普遍共識是,蘋果今年將推出「3鏡頭」iPhone,而爆料大神OnLeaks(Steve Hemmerstoffer)稍早前再度於推特發布3鏡頭渲染圖。

先前OnLeaks也曾釋出新iPhone的3鏡頭設計圖,鏡頭以方形布局三角排列鏡頭,置於手機左側,不討喜的設計遭大量網友吐槽。不過OnLeaks稍早前發布新3鏡頭設計圖卻一改先前樣式,將3顆鏡頭置於正中間。

在這張新的設計圖中,iPhone背面的3科鏡頭水平排列,置於手機背面正中央。3顆鏡頭中間那顆被環形閃光燈包圍,而降噪麥克風則位於下方。整體設計與華為mate 20系列機款頗為類似。

另外蘋果的「瀏海」,也就是正面的前置鏡頭及原深感鏡頭,則較先前機款小了些。除了螢幕邊框也變得更窄以外,其餘音量鍵、靜音鍵及電源鍵都與原來的設計無異。

據OnLeaks的說法,這組渲染圖與上一組造型,都是100%正版原型。將於今年推出的3款iPhone仍處於EVT(即工程驗證測試)階段,尚未有決定設計方案,不過可以確定的是,目前已流出的這兩款設計圖中,將有一款被淘汰。

Here comes your very first and very early look at yet another 2019 #iPhone prototype! Discover it right now through gorgeous 5K renders made on behalf of my Friends over @compareraja -> https://t.co/14j8USJzip (please read the full story in order to make educated comments...) pic.twitter.com/4dPtdz35Gp