11煞當街砍人…高雄街頭3周內「1死4傷」 　韓國瑜撂重話了！

▲高雄11惡煞當街砸車砍人，治安亮起紅燈。（圖／記者吳奕靖翻攝）



政治中心／綜合報導

高雄接二連三爆發重大治安事件，15日凌晨再度發生酒後衝突，11名惡煞糾眾擄人、砍人，造成2人重傷 ，就連無辜計程車都被砸爛，加上日前在旗山爆發酒後衝突，導致一名男大生遭開槍殺害，治安亮起紅燈。高雄市長韓國瑜15日急喊話，「高雄市的治安列為重點中的工作，請警察局一定要加強！」

韓國瑜上任未滿一個月，近三周內已經發生2起酒後衝突釀死傷事件。去年12月29日，一名陳姓男大生與友人到旗山區中華路一間卡拉OK店飲酒後準備離去，卻與另群酒客因搶搭計程車而發生衝突，結果遭石姓男子朝腹部開槍，送醫後不治。

未料，15日凌晨高雄前鎮區草衙二路一間卡拉OK店又發生砍人案。3名酒客散場準備搭計程車離去時，突然遭11名惡煞包圍持刀亂砍，導致2人重傷，無辜計程車也遭砸毀，3週內已經發生2起重大治安事件，總共造成1死4傷。

對此，高雄市長韓國瑜15日參加市政會議前，接受媒體訪問時強調，「高雄市的治安一定要列為重點中的工作，我們會請警察局一定要加強。」韓國瑜說，安居一定放在第一要務，高雄市的治安絕對不會放鬆，已經要求警察局加強偵辦，一定會採取嚴厲打擊與偵察手段。

▼韓國瑜上任未滿1個月，高雄接二連三爆發重大治安事件。（資料照／記者屠惠剛攝）

