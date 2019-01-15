東京地院駁回保釋聲請！日產前老董高恩得關6個月才審判

▲前日產汽車公司董事長高恩聲請保釋後遭東京地院拒絕。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

前日產汽車公司（Nissan Motor Co.）董事長高恩（Carlos Ghosn）去年11月遭日本檢方逮捕羈押並起訴。高恩的委託律師日前聲請保釋，15日遭到東京地方法院以交保後有滅證之虞為由駁回聲請，意味高恩將繼續在監獄中待上數個月。

根據《路透社》報導，高恩11日以嚴重違反特別背信罪，在2008年暫時將個人投資損失轉移至日產公司追加起訴，並涉嫌在最近3年間，在有價證券報告書上短報薪資所得，違反金融商品交易法，不過高恩否認這些指控。

高恩的律師表示，在日本很少發生在審判錢被拒絕保釋聲請的案例，被告目前仍需等待6個月後的刑事審判，而律師團隊也會對東京地方法院的判決再提出上訴。據了解，法院並未回應拒絕保釋的理由，不過在上週的一次聽證會上，法官曾經表達對高恩試圖逃脫或竄改證據的疑慮。

高恩被捕震撼了日產、三菱汽車公司和法國雷諾公司的聯盟，他在20年前策畫日產公司財務轉型後於日產和三菱擔任董事職務，後來擔任雷諾的董事長與首席執行長。長期拘留的狀況可能會增加雷諾董事會和鼓動的壓力，包括法國政府會介入指定成立新的領導階層。雷諾的最大股東表示，支持公司決定讓高恩繼續掌舵，除非他明確表示因為日本調查而「長期喪失能力」。