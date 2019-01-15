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熱帶新農業「幸福饗宴GO」　有呷擱有掠

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▲熱帶新農業　幸福饗宴GO　有呷擱有掠▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲107年創意活動區-每場都是長長的人龍等著DIY。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

農委會高雄區農業改良場為讓農民及民眾了解高雄場的農業研發與技術推廣成果，1月19日上午9時舉辦2019年迎賓日「熱帶新農業 幸福饗宴GO！」活動，林管處並提供統一發票換樹苗等內容，歡迎民眾參與。

▲熱帶新農業　幸福饗宴GO　有呷擱有掠▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲107年熱帶花卉展很受到迎▼107年蓮霧品質競賽-果品審查。

▲熱帶新農業　幸福饗宴GO　有呷擱有掠▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

高雄場戴順發場長表示，高雄場近年來研發成果豐碩，為民服務品質評比屢屢榮獲特優。研發成果包括新品種育成、設施栽培、有機友善農業、資源循環利用、農藥減量、省工機械、產業加值及食農教育等，除技轉廠商或農民團體運用外，國外農業界人士也頻頻探詢。

另栽培高雄場育成的作物品種或高雄場輔導的產銷班與農友，也經常在各項全國性或地方性競賽中獲獎。高屏地區是蓮霧及蜜棗的主要產地，近年來積極推動友善環境的作物健康管理，並創辦「全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」競賽，今年競賽結果即將揭曉，優勝的農民及輔導單位將在迎賓日活動中接受頒獎表揚、展示得獎產品。

活動並設計童年美食DIY、龍鳳水果冰淇淋DIY、五穀豐登－幸福填充、富貴小花籃、生物炭改良介質盆栽組合、天然植物保護資材等多項農業體驗DIY，及「青農市集」等等，適合親子共同參加，保證妙趣橫生，讓來賓「有呷擱有掠」。

現場還有45攤在地農特產品與地方料理展售及16攤的青農市集，讓消費者與生產者有直接對話的機會。而屏東基督教醫院、國稅局、防檢局及水保局等單位設立諮詢與服務攤位，內容很精彩。

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關鍵字：高雄區農改場,熱帶,幸福,林管處,發票

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