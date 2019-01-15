三星Galaxy Watch LTE 1月下旬上市　內建eSIM、售價12,500元起

▲Samsung Galaxy Watch LTE將於1月下旬上市。（圖／三星提供）

記者邱倢芯／綜合報導

三星電子宣佈推出Samsung Galaxy Watch LTE，內置eSIM功能，讓消費者享有不受拘束的連線生活。46mm「星燦銀」LTE版本，售價13,500元，及42mm「玫瑰金」、「午夜黑」LTE版本，單機售價為12,500元，預計1月中下旬於全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城及各大經銷通路上市。

台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，消費者對裝置喜好的轉變，使智慧型手錶逐漸受到消費者青睞，而eSIM所帶來的便捷性和自由度，更有助於穿戴產品廣泛的應用。

Galaxy Watch LTE行動網路的連結能力，能滿足市場和應用範圍不斷擴大的智慧型手錶和物聯網需求，三星未來也將持續以消費者需求為考量，不斷突破推出極具創新之終端產品，與電信合作夥伴合作，為消費者打造全新使用體驗，實現人們對智慧生活的想像。

兩款LTE版本Galaxy Watch預計1月中下旬於全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城及各大經銷通路上市，2月1日起於中華電信、亞太電信二大電信通路上市，凡於3月底前購買即贈送「Level U簡約頸環式藍牙耳機(建議售價1,990)」。

三星表示，Galaxy Watch搭配康寧Gorilla Glass DX+大猩猩玻璃，具備優異的抗刮和抗反射性能，耐用性更獲軍規等級認證，處於嚴苛環境中也能順暢運作(註三) 。更具有領先業界的5 ATM防水規格，可在游泳池及水下50公尺從事各類水上活動和戶外探險體驗。

且Galaxy Watch LTE內置eSIM功能，支援獨立連網，消費者無需攜帶手機，即可透過內置揚聲器撥打電話和發送語音訊息，隨時與家人朋友保持聯繫，更可使用Spotify串流播放音樂。

在記憶體方面，Galaxy Watch LTE擴增至1.5GB RAM內建記憶體，讓用戶享受更暢順的上網體驗。Galaxy Watch不僅是一款高效率、堅固耐用的智慧手錶，更讓用戶享受橫跨龐大「Galaxy」生態系統的無縫串連體驗，讓用戶得以管理IoT裝置，使用各種便利的服務，例如Samsung Health、Samsung Pay、Samsung Flow、Samsung Knox和Bixby等，只需動動手腕，即可輕鬆達成。超強電池續航力擁有長達7天的待機電力，在GPS功能開啟下，亦能24小時無間斷享受戶外活動，免去每天充電煩惱。

個人貼身智能生活助理兼健身教練

Galaxy Watch的智能時間助理，可以提供一天的天氣、行程、提醒項目等資訊，讓繁忙的生活井井有條。多樣化的內建感應器，搭配「S Health」應用程式可自動辨識及記錄相關運動資料，不僅可以更精確地測量心率，還可以監測不同的睡眠階段，有效地控制壓力，並獲得足夠的休息，專注於使用者的健康。

除了靜態的偵測外，Galaxy Watch還能協助消費者實現其它的健康和體適能目標，其中包括健身。Galaxy Watch可支援6種自動運動偵測，追蹤多達39種不同的健身運動來詳細記錄每次的運動數據，讓運動生活變得更加充實。

戶外運動愛好者亦可透過Galaxy Watch強大的獨立功能，在從事長跑活動或是登山活動時，透過GPS定位即時檢測個人位置及準確追蹤運動路線，透過氣壓計和高度計，隨時監控海拔高度和大氣壓力，應付各種突如其來的天氣變化。從事水上活動時，在Samsung Health上選擇「游泳」，水上鎖定模式將自動啟動，防止游泳時的誤觸，讓使用更得心應手。