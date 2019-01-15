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搶著看唐綺陽2019星座運勢書　4千冊限量品5小時全賣光

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《2019唐綺陽星座運勢大解析》開賣5小時4千冊限量品全部完售（圖／博客來提供）

▲星座專家唐綺陽新書《2019唐綺陽星座運勢大解析》才一開賣就被搶購一空。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

新的一年求開運，每年第一季是占星、命理書的銷售旺季，當中又以被網友封為「國師」星座專家唐綺陽表現最亮眼，《2019唐綺陽星座運勢大解析》於11日開放預購，才一開賣即登上網路書店即時榜冠軍，1小時內賣破3,000冊，且兩款限量版總共近4,000冊以及大型講座暨讀者見面會票劵皆在5小時內全數銷售一空。

根據博客來銷售觀察，《唐綺陽星座解析》購買主力為27～44歲上班族女性，占比超過8成，自2014年起銷售業績連年成長，並連續2年進入站上年度暢銷書前10名，顯見其星座解析書在占星類型的指標地位。

博客來指出，今年《2019唐綺陽星座運勢大解析》推出限量簽名版、平裝版和搭配占星文本共3個版本，1小時內銷量突破3,000冊，平均每分鐘賣出超過50冊，佔據當日全館排行榜前3名，成長力道驚人，1月24日正式出版後可望將再掀搶購熱潮。

另外，近期塔羅、牌卡、占卜類型商品等業績也明顯成長2成以上，反映出讀者在歲末年終對運勢、占卜書的高度需求。博客來提到，除了典型的塔羅占卜牌卡，近年來熱門商品像是可以更簡單獲得結論的《神諭卡》，概念相同的中文翻譯書《解答之書》，受到27歲到30代上班族青睞，出版後一路長銷，平均每週都賣破500冊，上週在新世代的人氣YouTuber 開箱影片刺激下，帶動23歲以下年輕讀者購買銷量成長約1成，估計這波開箱風潮將為本書推向更廣泛的使用者。

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關鍵字：博客來,網路書店,開運,星座,塔羅,牌卡,占卜,唐綺陽

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