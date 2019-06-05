影／網美撞噴百萬元！上午開賓利出車禍…下午開勞斯萊斯又撞車

實習記者黃可昀／綜合報導

遼寧瀋陽日前發生一起勞斯萊斯和BMW相撞意外，目擊者指出，駕駛勞斯萊斯的是名20幾歲網美，當時她來不及減速，撞上從巷子裡轉出來的BMW，導致兩車的車頭都大面積毀損；更誇張的是，這位網美早上才開著賓利擦撞到其他車輛，下午馬上又換了一台勞斯萊斯，沒想到卻再度出車禍。

▲這輛勞斯萊斯幻影價值超過台幣2700萬元。（圖／翻攝自梨視頻，下同）



據《梨視頻》報導，2日下午這名20多歲女子開著勞斯萊斯，行經路口時看到有輛BMW衝出，一時來不及反應，雖然對方已經緊急煞車但仍迎頭撞上，而且這輛勞斯萊斯才剛買沒多久，都還沒來得及掛牌，馬上就發生了車禍。警方到場後判定BMW駕駛必須負全責，要賠這名網美30萬人民幣的維修費（約台幣136萬元）。

▲豪車相撞，路人看了也直呼心疼。



不過，有一名在場的大叔指出，「那小女孩不會開車，還說自己撞了2次，上午開賓利追尾，下午開勞斯萊斯撞車。」網美則在微博PO表示，「新車剛提回來的，我正常直行，寶馬（BMW）從小區裡出來的，看照片就知道是誰的責任了。」

雖然網美澄清自己是受害者，但不少網友仍質疑她開車技術有問題，「寶馬停下了，勞斯萊斯沒上牌，判寶馬全責？」「這女司機就是出來禍害人的」。對此，她回應「不知道實情的網友把責備歸到女司機身上，我就想說這跟女司機有什麼關係？」希望大家將心比心，「也體諒一下我少說風涼話」。