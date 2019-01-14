陸海關總署：2019外貿成長可能放緩　將繼續擴大進口

▲中國海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文 。（圖／取自中新網）

記者陳政錄／綜合報導

中國海關總數今天發布2018全年外貿數據統計，其中進出口貿易總值再創新高，全年達30.51兆元人民幣，較2017年成長9.7%。不過海關總署也指出，2019外部環境複雜嚴峻，今年外貿增長速度可能有所放緩，但也強調會繼續擴大進口。

根據海關總署統計，今年進出口貿易總值再創新高，全年達30.51兆元人民幣，較2017年成長9.7%。其中，出口16.42兆元人民幣，年增7.1%；進口14.09兆元人民幣，年增12.9%；貿易順差2.33兆元人民幣，卻是收窄了18.3%。

另外若按季區別，2018年1至4季度，中國進出口規模分別為6.76兆、7.36兆、8.18兆和8.21兆元人民幣，大致上逐季提升。

▲中國2018年進出口外貿總額創新高。圖為江蘇連雲港貨櫃碼頭。（圖／CFP）

值得注意的是，在中國對美國的貿易順差方面，換算以美元計，達到3233.2億美元，較2017年的2758億美元成長17.2%，連續第二年創下歷史新高，而中國總體貿易順差縮減，主要來自於非洲、東歐等一帶一路沿線國家。

但儘管今年總體進出口貿易表現成長，但在面對中美貿易磋商持續下，中國海關總署發言人李魁文也坦言，2019年外貿發展主要的隱憂，主要來自於外部環境複雜嚴峻，不確定、不穩定因素依然較多，「一些國家保護主義、單邊主義抬頭，世界經濟增長可能有所放緩，跨國貿易和投資可能受到拖累」。

李魁文強調，總體來看，當前中國國內經濟長期穩中向好的發展勢頭沒有改變，為今年外貿發展打下了堅實的政策基礎，但加上基數抬高等客觀因素，外貿增長速度可能有所放緩。

展望今年，中國海關總署仍表明，進一步在全面擴大開放的政策上，持續擴大進口，仍是整體性的政策基調，除將繼續舉辦第二屆中國國際進口博覽會，也將就提升貿易便利化水平等方面，推出更多的措施。

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