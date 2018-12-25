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酒駕拒檢竄逃撞傷女騎士　警開10槍逮假釋男

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▲台南市歸仁分局警方，開槍追捕酒駕拒檢竄逃傷人的邱姓男子依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁分局警方，開槍追捕酒駕拒檢竄逃傷人的邱姓男子依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

假釋中的39歲邱姓男子，12月24日晚上酒後駕車遇警攔檢，卻拒檢加速逃竄，途中撞傷機車女騎士及擦撞一輛轎車；台南市歸仁分局警方追逐半小時、開10槍制止，邱嫌雖棄車逃逸仍被緝獲，酒測值0.2毫克，全案偵訊後依公共危險、毀損等罪嫌送辦。

台南市歸仁警方指出邱姓男子（39歲），2014年8月假釋出獄，目前尚在假釋中。12月24日晚上9時50分許，酒後駕車經台南市仁德區中山路時，因逆向行駛遭巡邏員警攔車盤查，邱嫌拒絕停車受檢，猛踩油門飛車逃竄，警方鳴笛一路尾追。

▲台南市歸仁分局警方，開槍追捕酒駕拒檢竄逃傷人的邱姓男子依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

邱嫌駕車逃經文德路時，不慎擦撞一名女機車騎士，致對方人車倒地受傷，幸好傷勢無礙；他加速逃到文華路時，又撞及一輛汽車，員警立刻對空鳴槍制止，但仍遭逃逸。

▲台南市歸仁分局警方，開槍追捕酒駕拒檢竄逃傷人的邱姓男子依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方追逐約半小時後，終在人車較少的民安路攔下邱嫌人車，並朝轎車輪胎開槍，邱嫌因車胎已破無法行駛，最後棄車逃逸，仍遭員警追上制伏緝獲。

邱嫌向警方供稱晚上跟朋友喝酒聚餐，因酒駕遇警怕被抓，假釋會遭撤銷，他不想被關才逃竄。警方說，受損的轎車車主已提毀損告訴，女騎士則尚未提傷害告訴，全案先依公共危險、毀損等罪嫌送辦。

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關鍵字：假釋,酒駕,拒檢,竄逃,開槍

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