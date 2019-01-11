《蘋果》控欠3億貨款　勤力董座岑德強：黎智英未付25%投資金

▲勤力公司岑德強於2019年1月11日發表於報紙的聲明。（圖／記者馬叔安攝）

記者馬叔安／綜合報導

針對《蘋果日報》報導經銷商勤力公司因財務困難，於3日終止雙方經銷合約，勤力公司董事長岑德強11日登報聲明，幾個月前壹傳媒給她們解雇信時，主席黎智英從未提及給予4分之1投資金額，讓他能遣散員工。新北市政府勞工局則表示，勤力曾洽詢勞工權益相關訊息，不過尚未通報。

岑德強11日聲明，當初黎智英要他去台灣做發行，並投資25%，「是黎智英先生，要求我去，不是我跟從他去」；他也曾向壹傳媒副主席周安橋表示，「不要他四分之一的資金」，當有一天結束營業時再給他，讓他遣散同仁。

岑德強強調，從2000年到今天，發行公司，除了每月支取台幣2萬元生活費，「從無賺過一毛錢」，每一星期買機票去台灣，都包含在這2萬元之內，黎智英在2000年時親口在他陽明山寓所，求他幫忙從《蘋果日報》10元的零售價改為5元，好等他配股予基金，順利進行集資，這筆錢約2.2億元，「所以我們沒有欠他，這麼多錢」。

岑德強表示，當時他也向對方極高層言明，他們沒錢還，所以「只是放在欠債」，幫助黎智英達到目的，但幾個月前壹傳媒給他們解雇信，但是從未提及要給他遣散同仁的4分1投資金額，「所以我通知，我台灣同仁，除了準時發放工資，及付款給我們的物料供應商及廠商外，壹傳媒貨款，就不要支付」，好讓勤力的同仁能有遣散費。岑德強也寫道，如果公司金錢不夠，會從香港調錢來遣散。

新北市政府勞工局勞資關係科長賴彥亨表示，勤力公司曾致電諮詢勞工權益相關議題，不過並未進行通報，市府會輔導進行協商，或是召開強制協商，維護勞方合法權益。