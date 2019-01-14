貿易戰趨緩+美元調整　陸媒：人民幣成功扭轉技術頹勢

▲人民幣對美元匯率近來持續走升。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美元階段性調整作為影響因素之一，人民幣自1月9日開始，連續3日對美元升值，兌美元匯率升值1079基點，升幅達到1.6%，也創下2005年7月匯改後最大單周升值幅度。《中國證券報》指出，人民幣成功扭轉技術頹勢，也更有貨幣調控的空間。

根據報導，人民幣以11日收盤價計，短短三日，在岸人民幣兌美元匯率升值1079基點，升幅達到1.6%；當週在岸人民幣升值1163基點，幅度為1.72%，創下2005年7月匯改後最大單周升值幅度。

報導表示，人民幣超出預期表現的背後有多種因素，市場修正過度悲觀基本面預期，為人民幣匯率重估埋下伏筆。財政政策和貨幣政策近期紛紛加大逆週期調節力度。在此背景下，不少機構預計，信用擴張將現好轉，加上貿易緊張局勢趨緩，從內外兩個維度減輕市場對經濟增長悲觀預期。

▲人民幣對美元匯率近來持續走升。（圖／CFP）

美元階段性調整，也是人民幣較快升值的因素之一，報導指出，美元指數已連跌4週，雖然美國經濟仍維持領先表現，但隨著減稅效應遞減和加息影響發酵，經濟增長逐漸顯現放緩跡象。從民間到官方，對美聯儲放緩貨幣政策從緊節奏呼聲增強。

報導稱，美聯儲日前公佈的2018年12月議息會議紀要顯示，美聯儲態度也的確在最近出現了一些微妙變化，美聯儲官員對進一步加息的態度較此前更謹慎。另外，報導也提到交易性的因素，前期人民幣處於貶值趨勢，企業傾向於少結匯、多持匯，加之春節前不少企業有財務核算、海外利潤匯回要求，累積不少結匯需求。最近美元跌勢加快，企業結匯意願增強，一旦出現短期集中賣出美元的現象，很可能放大人民幣對美元短期升值幅度。

▲人民幣對美元匯率近來持續走升。（圖／CFP）

報導表示，因此認為人民幣進入趨勢性升值的話還太早，中短期匯價運行仍可能面臨反覆和波動，但鑑於外部風險收斂、市場預期改善，人民幣匯率貶值壓力最大的階段已過，短期較快升值也為應對潛在波動預留緩衝空間。